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19 Aralık 2019 Perşembe günü yayınlandı
Uludağ'da dün bulunan cenazeler ailelerine teslim edildi - BURSA İzle

Uludağ'da dün bulunan cenazeler ailelerine teslim edildi - BURSA İzle

- Cenazelerin hazırlanması - Dua yapılması - Cenazelerin araca yüklenmesi - Efe Sarp'ın babası ve yakınlarından detaylar - Cenaze araçlarının gitmesi BURSA (AA) - Uludağ'da bulunan ikinci cansız bedenin, 1 Aralık'ta zirveye doğru yürüyüş yaparken kaybolan 2 kişiden Mert Alpaslan'a ait olduğu belirlendi. yakınlarına teslim Yakınlarına teslim edilen cenazelerden Efe Sarp'ın Aydın'da, Mert Alpaslan'ın ise İstanbul Küçükçekmece'de son yolculuğuna uğurlanacağı bildirildi.

Cenaze Bild 

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