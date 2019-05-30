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30 Mayıs 2019 Perşembe günü yayınlandı
Uludağ'da asılsız ihbar 100 kişilik arama ekibini seferber etti İzle

Uludağ'da asılsız ihbar 100 kişilik arama ekibini seferber etti İzle

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( BURSA )- 2 turistin kaybolduğu yönündeki asılsız ihbar 100'den fazla arama kurtarma ekibini ormana soktu BURSA

Jandarma Kurtarma Ekibi Yabancı Turist Asılsız İhbar Harekete Geç 


- Uludağ'da 2 kadın turistin kaybolduğu ihbarı asılsız çıktı. Jandarmaya yapılan telefon ihbarının ardından saatlerce ormanda kadın turistleri 6 saat arayan yaklaşık 100 kişilik arama kurtarma ekibi olayın asılsız olduğu ortaya çıkınca normale döndü. Aynı telefon numarasından farklı illere de aynı ihbarın yapıldığını belirleyen jandarma ekipleri, ihbarcının peşine düştü. İhbara göre, Türkiye'nin gözde turizm merkezlerinden Uludağ'da gezintiye çıkan ve havanın kararmasıyla kaybolduklarını söyleyen iki yabancı turist jandarmadan yardım istedi. 156 Jandarma hattına yapılan ihbar üzerine harekete geçen JAK, AFAD, NAK, AKUT ve BAKUT ekiplerinden oluşan yaklaşık 100 kişilik arama kurtarma ekibi, Uludağ'a çıkarak kaybolan turistleri aradı. İhbar gelen telefon sinyalinden konum belirlemeye çalışan ekipler, yardım isteyenlerin konumuna bir türlü ulaşamadı. Gerçek saatler sonra ortaya çıktı Gece boyu telefon sinyalinden konum belirlemeye çalışan ekipler, gerçeğin ortaya çıkmasının ardından Uludağ'dan ayrıldı. Jandarmayı arayarak "kaybolduk" ihbarı veren telefon numarasının Ardahan ve başka birkaç ili de aradığı, yalan ihbar verdiği öğrenildi. Jandarma ekiplerinin yalan ihbar yapan kişi hakkında soruşturma başlattığı öğrenildi.
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