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30 Aralık 2018 Pazar günü yayınlandı
Uludağ'da adım atacak yer kalmadı

Uludağ'da adım atacak yer kalmadı

kayakçılardan detay

Hafta Sonu Kar Kalınlığı Yılbaşı Doluluk Oranı Yılbaşı Tatili 

-kayanlardan detay
-pistlerdeki kalabalık detay
-telesiyej önündeki kuyruktan detay
-tur otobüsleri, gezen vatandaşlar kızak ile kayanlar
-araç yoğunluğu
-otel müdürleri ile röportaj
-vatandaşlar ile röportaj

( BURSA )- Uludağ'da yılbaşı yoğunluğu BURSA

- Kış turizminin göz bebeği Uludağ’da yeni yıla saatler kala yoğunluk yaşanıyor. Otellerin yüzde 100 doluluk oranına ulaştığı Uludağ’da, tatilci ve turistler kayak yaparak tatilin tadını çıkartırken zirvede yer bulmak ve adım atmak adeta imkansız hale geldi. Kış turizminin gözde kayak merkezlerinden Uludağ’da hafta sonu ve yılbaşı yoğunluğu yaşanıyor. Yeni yıla saatler kala Uludağ’daki otellerde yüzde 100 doluluk oranına ulaşıldı. Hava sıcaklığının eksi 8 derece olduğu Uludağ’da kar kalınlığı 77 santimetre olarak ölçüldü. Uludağ'a akın eden vatandaşlar pistleri adeta kent meydanına çevirdi. Değik adım atmak yer bulmak imkansız hale geldi. "Telesiyej ve Teleferik'te uzun kuyruklar oluştu" Hafta sonu tatilini ve hem de yılbaşı tatilini fırsat bilen tatilciler Uludağ'a çıkmak için teleferiğe akın etti. Kilometrelerce kuyruk oluşan teleferikte saatler sıra bekleyen vatandaşlar Uludağ'a çıkarak kayak yapmanın keyfini çıkardı. Kayakçıların pistlere çıkmak için akın ettiği telesiyejde de uzun kuyruklar oluştu. Tatilciler, pistlerde fotoğraf çektirmeyi ihmal etmedi. Öte yandan Jandarma Arama Kurtarma ekipleri de pistlerde olabilecek olumsuz olaylara karşı önlem alıyor.
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