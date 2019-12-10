Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
10 Aralık 2019 Salı günü yayınlandı
Uludağ'da 9 gündür kayıp 2 dağcıya ait olduğu iddia edilen baton bulundu

Uludağ'da 9 gündür kayıp 2 dağcıya ait olduğu iddia edilen baton bulundu

fotoğraflar

Amatör Dağcı Aston Kayıp Dağcı Amatör 

-DAĞCILARIN VE HELİKOPTERİN GÖRÜNTÜSÜ

( BURSA -FOTO EKLENDİ) BURSA

- Bursa Uludağ'da kayıp iki amatör dağcı Efe Sarp ve Mert Aslan'a ait olduğu iddia edilen dağcı bastonu (Baton) bulundu. Bu gelişmeyle ilgili yetkililerden henüz bir açıklama yapılmazken bulunan batonun kayıp 2 dağcıya ait olabileceği belirtildi.Uludağ'da kayıp iki amatör dağcıyı arama kurtarma çalışmalarının dokuzuncu günüde tamamlanmak üzere havanın kararmasına kısa bir süre kalsa da kurtarma ekipleri arama çalışmalarını büyük bir özveri içerisinde sürdürüyor.Geçtiğimiz gün 37 yaşındaki Efe Sarp'a ait kırmızı montun bulunmasının üzerine arama kurtarma ekiplerinin çalışma yönü Kürekli Dere Mevkii'ne çevrilmişti. O günden bu yana bölgede arama faaliyetlerini arttıran ekipler bu günde aynı bölgede bir kayak batonu buldu. Jandarma tarafından incelemeye alınan batonun kayıp dağcılardan birine ait olabileceği belirtilirken konuyla ilgili henüz resmi açıklama yapılmadı.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Menajer Kırmızı Kart Gören Kaleciyi TokatladıMenajer Kırmızı Kart Gören Kaleciyi Tokatladı
Başkentte Sahte İçki Üretiminde Kullanılan 24 Ton Etil Alkol Ele GeçirildiBaşkentte Sahte İçki Üretiminde Kullanılan 24 Ton Etil Alkol Ele Geçirildi
Ceren Özdemirin Son GörüntüleriCeren Özdemirin Son Görüntüleri
Sudan'da Korkunç Patlama!Sudan'da Korkunç Patlama!
Tır İle Otomobil Çarpıştı, Biri Bebek 3 ÖlüTır İle Otomobil Çarpıştı, Biri Bebek 3 Ölü
Para Ve Altınları okuyayım, Bereketlensin Diyerek ÇaldılarPara Ve Altınları okuyayım, Bereketlensin Diyerek Çaldılar
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı