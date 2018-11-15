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15 Kasım 2018 Perşembe günü yayınlandı
Uludağ beyaz gelinliğini giydi

Uludağ beyaz gelinliğini giydi

Uludağ’dan oteller bölgesinden detaylar

Hava Sıcaklığı Kar Kalınlığı Güneşli Hava Güneşli Kar Yağışı 

-yolları açmak için çalışan iş makinelerinin görüntüsü
-pistlerden görüntü
-uludağ tabelalarından görüntü
-detaylar

( BURSA )- Uludağ’da kar yağışı etkili oluyor BURSA

- Kış turizminin gözde merkezlerinden Uludağ’da etkili olan kar yağışı sebebiyle her yer beyaza büründü. Uludağ’da kar yağışı etkili oluyor. Sabah saatlerinden itibaren etkisini gösteren kar yağışı sebebiyle zirve beyaz gelinliği giydi. Geçtiğimiz günlerdeki yağışın ardından yerini güneşli havaya bırakan Uludağ’da bugünden itibaren kar yağışı yeniden etkisini gösterdi. Yaklaşan sezon öncesinde kar yağması yüzleri güldürdü. Yağış sebebiyle zirvede kar kalınlığı 7 santimetre, hava sıcaklığı ise eksi bir derece olarak ölçüldü. İş makineleri çalışıyor Öte yandan zeminin beyazla kaplanmasının ardından iş makineleri de çalışmalarını yoğun şekilde sürdürüyor. Hazır şekilde bekleyen ekipler, ana yollara anında müdahale ediyor. Zirveye çıkış yolu, ekiplerin çalışması sebebiyle ulaşıma açık olarak hizmet veriyor.
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