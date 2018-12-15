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15 Aralık 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Uludağ'a tatilci akını...Pistlerde adım atacak yer kalmadı

Uludağ'a tatilci akını...Pistlerde adım atacak yer kalmadı

pistlerden kalabalık detay

Hafta Sonu Doluluk Oranı Tur Otobüsü Üniversite Öğrencisi Hafta Sonu Tatili 

-telesiyej önünde sıra bekleyen tatilciler detay
-kayak yapan tatilciler detay
-tur otobüsü ile gelen vatandaşların oluşturduğu kalabalık detay
-otel işletmecisi röp
-kayak yapan vatandaşlar röp
-detaylar

( BURSA -ÖZEL) BURSA

- Kış turizminin göz bebeği Uludağ’da hafta sonu adım atacak yer kalmadı. Otellerin doluluk oranı yüzde yüze yükseldi. Kayak yapmak isteyen vatandaşlar telesiyej önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Yeni sezonun açılmasını ve hafta sonu tatilini fırsat bilen tatilciler Uludağ'a akın etti. Türkiye'nin en önemli kış turizm merkezi Uludağ tatilcilerin akınına uğradı. Kayak yapmak isteyen tatilciler pistleri doldururken, pistler de adım atacak yer kalmadı. Hava sıcaklığı en düşük sıfırın altında 10 derece en yüksek 0 derece olarak ölçüldü. Tur otobüsleri ile tatile gelen vatandaşlar yolları adeta kent meydanına çevirdi. Yoğunluğun daha da artması bekleniyor. Otellerin yüzde yüz doluluğa ulaştığını belirten Alkoçlar Ege Bölge Müdürü Erçin Yalçın, "Uludağ'da sezon dün itibari ile açıldı. Ciddi bir yoğunluk mevcut. Pistler tıklım tıklım, adam atacak yer kalmadı. Uludağ'da oteller yüzde yüz doluluğa ulaştı. Hafta içi de rezervasyonlarımız mevcut. Tur otobüsleri ile gelen vatandaşlarımız da var. Kısacası Uludağ'da adım atacak yer kalmadı, her yer tıklım tıklım dolu" diye konuştu.
"Uludağ'a gelmek için kredi çekti" Daha önce Uludağ'a geldiği ve çok beğendiğini belirten bir üniversite öğrencisi, bu sene zirveye gelmek için kredi çektiğini söyleyerek, "Uludağ'a geçen yıl da geldik. Sezonun ilk günleri olduğu için yoğunluk had safhada. Yoğun da olsa Uludağ'dan memnunuz. Biz buraya gelmek için kredi çektik. Fakat çektiğimiz krediye değdi. Pistler yoğun olduğu için arkadaşımı ararken bağırıyorum. Bundan utanmıyorum, çünkü çok kalabalık olduğu için kimse beni duymuyor" dedi.
Daha önce Uludağ'a hiç gelmediğini söyleyen Ebru Bilir, "İstanbul'dan geliyorum. Uludağa'a ilk defa geliyorum. Ama çok beğendim. Pistlerde yoğunluk var, adım atacak yer bulamıyoruz" diye konuştu.

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