Uludağ'a mevsimin ilk karı düştü

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( BURSA -DRONE)- Masalsı görüntüsüyle sezonun ilk karı düşen Keşiş Dağı nefes kesti- İlk karın düştüğü 2 bin 543 metre yükseklikteki zirve havadan görüntülendi BURSA



- Bursa'da Kasım ayıyla birlikte Uludağ'ın 2 bin 543 metrelik zirvesine mevsimin ilk karı düştü. Beyaza bürünen ve Marmara Bölgesi'nin en yüksek noktası olan Uludağ'ın zirvesi İhlas Haber Ajansı tarafından drone ile görüntülendi. Keşiş Dağı olarak bilinen zirvenin masalsı görüntüsü ve zirvedeki beyaza bürünen dağcı kulübesi dikkat çekti. Marmara Bölgesi'nin en yüksek noktası olan Bursa Uludağ'ın zirvesi kar yağışıyla birlikte beyazlara büründü. Uludağ'a mevsimin ilk karı geçen yıl 27 Eylül'de yağmıştı. Öte yandan meteorolojiden alınan bilgiye göre termometrelerin en yüksek öğle saatlerinde 18 dereceyi göstereceği belirtildi. Yarın sıcaklık 22 dereceye yükselecek. Bursa'da önümüzdeki günlerde pastırma sıcaklarının etkili olması bekleniyor.



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