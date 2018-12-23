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23 Aralık 2018 Pazar günü yayınlandı
Uludağ'a hafta sonu yoğunluğu, tatilciler akın ediyor Haberi

Uludağ'a hafta sonu yoğunluğu, tatilciler akın ediyor Haberi

yoğunluk detay

Hafta Sonu Kar Kalınlığı Doluluk Oranı İlginç Görüntü Kar Yağışı 

-kayak yapan vatandaşlar
-kızak ile kayan vatandaşlar detay
-röpler

( BURSA ) BURSA - Türkiye'nin en önemli kayak ve kış turizm merkezlerinden Uludağ'da hafta sonu yoğunluğu yaşanıyor. Oteller yüzde yüz dolarken, pistlerde adım atacak yer kalmadı. Hafta sonu tatilini fırsat bilen tatilciler eğlenmek için Uludağ'a akın etti. Uludağ'da yer bulmak imkansız hale gelirken yoğun sis olmasına rağmen pistler doldu taştı. Teleferik ve teleskilerde uzun kuyruklar oluştu. "Oteller bölgesi"ne gelen çok sayıda tatilci ve günübirlikçi, kayak pistlerine adeta akın etti. Bazı tatilcilerin zirvede öz çekim yapması ilginç görüntüler oluşturdu. Yaşanan yoğunluk nedeniyle teleski, teleferik ve telesiyej tesisleri önünde uzun kuyruklar oluştu. Oteller bölgesine gelen vatandaşlar ise zaman zaman trafikte sıkışıklığa sebep oldu. Ayrıca oteller bölgesinde kar kalınlığı 45 santimetre olarak ölçülürken, Uludağ'daki oteller ve diğer konaklama tesislerindeki doluluk oranı yüzde 100'e ulaştı. Hava sıcaklığının en düşük sıfırın altında 11, en yüksek ise sıfırın altında eksi 3 derece ölçüldüğü "beyaz cennet"te kar yağışı beklenmiyor.
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