Uludağ'a akın ettiler

-kızak yapanlar detay

-pistlerde gezenler fotoğraf çekinenler detay

-yoğunluk detay

-telesiyej kuyruk detay

-tatilciler röp

-detaylar



( BURSA -ÖZEL) BURSA



- Kış turizminin göz bebeği Uludağ'da adım atacak yer kalmadı. Otellerin doluluk oranı yüzde 90'a yükseldi. Kayak yapmak isteyen vatandaşlar telesiyej önünde uzun kuyruklar oluştururken, günübirlikçi bazı vatandaşlar kar topu oynayarak eğlendi. Yeni sezonun açılmasını ve kar kalınlığının kayak yapacak seviyeye ulaşmasını fırsat bilen tatilciler hafta içi olmasına rağmen Uludağ'a akın etti. Türkiye'nin en önemli kış turizm merkezi Uludağ tatilcilerin akınına uğradı. Kayak yapmak isteyen tatilciler pistleri doldururken, pistler de adım atacak yer kalmadı. Hava sıcaklığı en düşük sıfırın altında 13 derece en yüksek sıfırın altında eksi 6 olarak ölçüldü. Tur otobüsleri ile tatile gelen vatandaşlar yolları adeta kent meydanına çevirdi. Yoğunluğun daha da artması bekleniyor. Otellerde hafta içi olmasına rağmen rezervasyonlar yüzde 90'a ulaştı. Kayak yapmak isteyen acemi kayakçılar ise düştü. Günübirlik gelen bazı vatandaşlar ise kızak yaparak ve kartopu oynadı. Uludağ'da kar kalınlığı 45 santimetreye kadar düştü. İstanbul'dan Uludağ'a gelen Sena Ercan," İstanbul'dan geliyorum. Daha önce Uludağ'a hiç gelmemiştim ilk defa geliyorum. Hafta içi olmasına rağmen çok yoğun ama Uludağ'ı çok beğendim kayak yapmak için yine gelirim. Şuanda kayak yapmayı bilmediğim için öğreniyorum. Yarında böyle devam edecek galiba 3 gün daha buradayım" dedi.

Daha önce hiç kayak yapmadığını ve kayak dersi aldığını belirten Mine Ulusinan, " İstanbul'dan geliyorum daha önce gelmedim ama çok yoğun. Otelde biraz sıra bekledik yoğundu pistlerde de biraz kalabalık var. Daha önce hiç kayak yapmadım yemek yedim az önce şimdi kayak öğrenmeye çalışıyorum. Kayak yaparken düştüm 2 gün daha burada kalacağım" diye konuştu.

(SRK-İHS

