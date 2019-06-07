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07 Haziran 2019 Cuma günü yayınlandı
Ulucak’ta bahar şenliği coşkusu Haberi

Ulucak’ta bahar şenliği coşkusu Haberi

şenlikteki atlı gösterileri

Köy Muhtarı Bahar Şenlikleri Bahar Şenliği Dernek Başkanı Açık Artırma 

-zeybek oyunları
-çadırlardan görüntü
-deli davulcunun davul çalması
-vatandaşların oynaması
-dernek başkanı sunal ile röp.
-köy muhtarı şen ile röp.

( UŞAK ) UŞAK

- Uşak merkeze bağlı Ulucak köyünde bu sene 12.’si yapılan Ulucaklılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından düzenlenen geleneksel bahar şenlikleri yoğun ilgi ve coşkuyla kutlandı. Kutlamalara Uşak Vali Yardımcısı Ömer Kalaylı, Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, Uşak AK Parti milletvekilleri İsmail Güneş ile Mehmet Altay ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Şenlik Atlı Spor Kulübü’nün cirit oyunları ve atlarla ipten para alma oyunu ile başladı.
Derneğin yemek ikramından sonra protokol üyeleri günün anlam ve önemine dair konuşmalarını yaptı. Ardından mahalli sanatçılar Uşak türküleriyle halkı coşturdu. Dinlemekle yetinmeyen misafirler ise yerinde duramayıp hep birlikte meydana çıkıp oynadı. Ulucak Efe Zeybek Grubunun folklor gösterileri ilgiyle izlendi. Sonrasında dernek yararına açık artırma ile ağa seçimi yapıldı. Açık artırmayı derneğe en fazla bağışla, 20 bin lira ile Murat Yıldız kazandı. Geçtiğimiz yılın ağası olan Uşak 22. ve 26. Dönem AK Parti Milletvekili Alim Tunç, şenlik ağalığını Murat Yıldız'a devretti, ardından yeni şenlik ağasına ağa kıyafetleri giydirildi. Şenlikte ardından, halk arısında Deli Davulcu Erkan olarak bilinen Erkan Karagöz, davul çalma gösterisini sergiledi. 6 davulu birden çalabilen Karagöz'ü vatandaşlar ayakta alkışladı. Ulucaklılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Emin Sunal, şenlikler sayesinde köy halkının birlik ve bütünlüğünün pekiştirildiğini söyledi.

Ulucak Köy Muhtarı Mehmet Şen ise, şenliklerin gelecek yıllarda da devam edeceğini aktardı.
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