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04 Haziran 2019 Salı günü yayınlandı
Ulu Cami’de bayram yoğunluğu Haberi

Ulu Cami’de bayram yoğunluğu Haberi

-namaz detayı

Bayram Namazı Bayramlaşma 

--bayramlaşma
--vatandaş ile röp

( SİVAS )- Sivas’ta, Bayram Namazı dolayısı ile Anadolu’nun en eski camilerinden biri olan Sivas Ulu Cami’de yoğunluk yaşandı SİVAS

- Sivas’ta, Bayram Namazı dolayısı ile Anadolu’nun en eski camilerinden biri olan Sivas Ulu Camisinde yoğunluk yaşandı. Selçuklular döneminde inşa edilen eğik minaresi ile ünlenen Sivas Ulu Camisinde bayram namazı kılmak isteyen vatandaşlar yoğunluk oluşturdu. Sivas Valisi Salih Ayhan başta olmak üzere il protokolü ve siyasilerde Bayram Namazı için tarihi camiyi tercih etti. Namaz sonrası Sivas Valisi Salih Ayhan ve beraberindeki il protokolü vatandaşlarla bayramlaştı.
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