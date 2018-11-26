Ulu bozkırın ruhu müzede canlanıyor Haberi

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( BURSA )- Kazak ressamların esereri Bursa’da BURSA



- Bursa Göç Müzesi’nde “Ulu Bozkırın Ruhu” isimli resim sergisi açıldı. Kazak kültürü ve bozkır kültürünü anlatan 32 eser, 10 Aralık’a kadar Merinos Kongre Kültür Merkezi’nde bulunan galeride Bursalı sanatseverlerin beğenisine sunulacak. Bursa Büyükşehir Belediyesi, Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) ve Kazakistan Abilkhan Kasteyev Devlet Sanat Müzesi’nin birlikte tertiplediği ‘Ulu Bozkırın Ruhu’ resim sergisi görücüye çıktı. Göç Müzesi galeri alanında yapılan serginin açılış törenine Büyükşehir Belediyesi Müzeler Koordinatörü Yaşar Elmas, TÜRKSOY Genel Sekreteri Düsen Kaseyinov, Bursa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sanat Dairesi Başkanı Aziz Elbas, TÜRKSOY Kazakistan ülke temsilcisi Askar Turganbayev ve çok sayıda sanatsever katıldı.

Müzeler Koordinatörü Yaşar Elmas, eserlerin Bursa’da sergilenecek olmasından dolayı büyük mutluluk duyduğunu söyledi.



Eserlerin sergilenebilmesi adına müze galeri alanının A. Kasteyev Devlet Sanatlar Müzesi Müdürlüğü’ne tahsis edildiğini belirten Elmas, “Kazak kültürü ile bozkır ulu göçmen kültürünü belirleyen etnografik eserlerin, Kazakistan tarihi ve kültürel mirasının yaygınlaştırılması ve Türkiye’de tanıtılması maksadıyla müze galeri alanımızda sergilenecek olması bizleri çok mutlu etti. Bursa Büyükşehir Belediyesi ve TÜRKSOY teşkilatı iş birliğinde, söz konusu eserlerin sergilenebilmesi için 2 hafta süre boyunca galeri alanı A. Kasteyev Kazakistan Devlet Sanatlar Müzesi’ne tahsis edildi” dedi.

TÜRKSOY’un, Türk halklarının kültür ve sanatını, dünyanın dört bir yanına tanıtmak üzere faaliyetler yaptığını söyleyen TÜRKSOY Genel Sekreteri Düsen Kaseyinov, bu serginin iki ülke arasındaki yakınlaşmaya katkı koyacağını dile getirdi. Türk halklarının asırlar boyunca dünya sahnesinde silinmez izler bıraktığını ifade eden Kaseyinov, “Yaptığımız faaliyetlere bir yenisini uygarlıklar beşiği Bursa’da ekliyoruz. Türk halkları asırlar boyu zengin kültür ve medeniyetiyle dünya sahnesinde silinmez izler bırakmıştır. Bu zenginliği, sanatın gücüyle sizlere aktarmak bizlerin en büyük görevlerindendir. Medeniyetimizin izlerini gelecek kuşaklara aktaran en güzel sanatlardan biri kuşkusuz resim sanatıdır. 1960’lı yıllardan günümüze Kazakistan’ın en önemli ressamlarının resmettiği eserler zengin kültürümüzü keşfetme noktasında bize fırsatlar sunmaktadır. Bu etkinliğin iki ülke ve halk arasındaki yakınlaşmaya katkı koymasını umuyorum” diye konuştu.

Abilkhan Kasteyev Devlet Sanat Müzesi Basın Müşaviri Klara İsabayeva ise Kazak halkının göçebe hayatını, eski Türk geleneklerini ve çağdaş dönemi yansıtan eserlerin yer aldığı Ulu Bozkırın Ruhu sergisinin Türkiye’de sergilenmesinin kendileri adına önemli olduğunu söylerken, Bursa Büyükşehir Başkanı Alinur Aktaş’a desteklerinden dolayı teşekkür etti.

