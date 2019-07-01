Ultra-Ortodoks Yahudilerden askerlik protestosu - KUDÜS İzle

- Pankart taşıyıp slogan atılması - Yürüyüş yapılması - Yolu kapatmaya çalışanlara polisin müdahale etmesi - Otobüsün önüne oturan göstericilerin dağıtılması - Çöp konteyneriyle caddeye barikat kurup ateşe verilmesiİsrailli gençleri askere gitmekten vazgeçirmeye çalıştıkları gerekçesiyle 3 kadının gözaltına alınmasına ve zorunlu askerlik sistemine tepki gösteren Ultra - Ortodoks (Haredi) Yahudiler, Batı Kudüs 'teki Mea She'arim semtinde gösteri düzenledi. İsrail güçleri, bazı göstericileri gözaltına aldı.
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