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01 Temmuz 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Ultra-Ortodoks Yahudilerden askerlik protestosu - KUDÜS İzle

Ultra-Ortodoks Yahudilerden askerlik protestosu - KUDÜS İzle

- Pankart taşıyıp slogan atılması - Yürüyüş yapılması - Yolu kapatmaya çalışanlara polisin müdahale etmesi - Otobüsün önüne oturan göstericilerin dağıtılması - Çöp konteyneriyle caddeye barikat kurup ateşe verilmesiİsrailli gençleri askere gitmekten vazgeçirmeye çalıştıkları gerekçesiyle 3 kadının gözaltına alınmasına ve zorunlu askerlik sistemine tepki gösteren Ultra - Ortodoks (Haredi) Yahudiler, Batı Kudüs 'teki Mea She'arim semtinde gösteri düzenledi.
İsrail güçleri, bazı göstericileri gözaltına aldı.

Polis Askerlik Sistemi İsrail Zorunlu Askerlik 

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