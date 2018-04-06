Ultra hızlı lazer konferansı

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- Cumhuriyet Üniversitesi’nde Mühendis Gençler Topluluğu ile Nanoteknoloji ve Nano Bilim Topluluğu “Ultra Hızlı Lazer Fiziği ve Uygulamaları” adlı konferans düzenledi.

Mühendislik Fakültesi Mavi Salon’da düzenlenen programa Teknoloji Fakültesi Dekanı ve Nanoteknoloji Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Sezai Elagöz, öğretim üyeleri ile öğrenciler katıldı.

Konferansta konuşan Çankırı Karatekin Üniversitesi Fizik Bölümü Araştırma Görevlisi Dr. Muhammed Sayraç, ultra hızlı lazerin, lazer ışığın uyarılmış emisyon yardımıyla yükseltilmesi ile elde edildiğini belirtip, “Stimulated emission bir elektronumuz başlangıçtaki temel enerji düzeyindeyken, bir dışarıdan enerji aldığı zaman, bir üst enerji seviyesine çıkar ve burada tekrar temel duruma geçmek ister. Eğer bu kendiliğinden olursa rastgele bir aradaki enerji farkı kadar foton seçer. Eğer siz bu fotonun, elektronun başlangıçtaki düzeye gelmesini dışarıdan optik bir pamp yardımıyla zorlarsanız, çıkan foton başlangıçta pamp ettiğiniz fotonla aynı yönde aynı frekansta ve aynı fazda olarak lazer hızı başlamış olacaktır. Bu şekilde trilyonlarca fotonun birbirini stimüle etmesiyle lazer kaynağınız oluşur. Lazerimiz tek renklidir. Dardır ve onu uzak mesafelere saçılmadan gönderebilirsiniz ve küçük bir spot sızelara focus edebilirsiniz ve böylece yüksek enerjilere ulaşabilirsiniz.” dedi.



