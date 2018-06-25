Ülkücülerden Yaşar Okuyan'a çağrı - ANKARA

- Toplanan ülkücüler - Eşek maketi - Slogan atılmasıANKARA (AA) - Eski bakanlardan Yaşar Okuyan'ın seçim öncesi sarf ettiği sözlerin gereğini yerine getirmesini isteyen bir grup ülkücü, Anadolu Meydanı'nda toplandı.Anadolu Meydanı'na eşek maketiyle gelen grup, Okuyan'ın seçim öncesi katıldığı bir televizyon programında Devlet Bahçeli'nin barajı aşamayacağına yönelik iddialarını hatırlattı.Okuyan'ın sözlerinin arkasında durmasını beklediklerini dile getiren ülkücüler Okuyan aleyhine sloganlar attıktan sonra dağıldı.