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25 Haziran 2018 Pazartesi günü yayınlandı
- Ülkücüler'den Yaşar Okuyan'a ilgniç protesto Haberi

- Ülkücüler'den Yaşar Okuyan'a ilgniç protesto Haberi

-Açıklama

Protesto Ülkücüler Son Söz Ülkücü Haysiyet 

-- Genel ve detay

( ANKARA )- Anadolu meydanı'nda Ülkücüler, eşeğin boynuna “Yaşar Okuyan” yazılı kağıt astı ANKARA

- MHP'nin yüzde 10'u aşamayacağını iddia eden eski Bakan Yaşar Okuyan bir grup ülkücü tarafından ilginç bir şekilde protesto edildi. Bir grup Ülkücü, Anadolu Meydanı’na eşek maketi getirdi. Eşek maketinin boynuna “Yaşar Okuyan” yazılı kağıt asan ülkücüler sloganlarla Yaşar Okuyan’ı protesto etti. Grup adına yapılan açıklamada, Yaşar Okuyan’ın katıldığı bir programda “MHP barajı geçerse Anadolu Meydanında eşek gibi anırırım” dediğini belirterek, “Kendisinde böyle bir şeref, böyle bir haysiyet olmadığına inandığımız için biz de bugün kendisini temsilen buraya bir eşek getirdik. Eğer kendisinde biraz şeref ve haysiyet varsa, ülkücüler verdiği sözü tutarak bu meydanda, kendisini de buraya bekliyoruz. Son söz olarak diyorum ki, onun gibi eşekler olduğu sürece, semer veren ülkücüler her zaman olacaktır” denildi. Kim olduklarına ilişkin soru üzerine ise, “Biz buraya şahıs ya da parti temsilcileri olarak değil, ülkücüler olarak buradayız. Şahısların, isimlerin hiçbir önemi yok. Ülkücü iradenin son sözü budur” ifadesi kullanıldı. (FRT - BC -
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