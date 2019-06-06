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06 Haziran 2019 Perşembe günü yayınlandı
- Ülkeyi Yönetenlerin Şoförüydü, Şimdi Rakipleri Oldu İzle

- Ülkeyi Yönetenlerin Şoförüydü, Şimdi Rakipleri Oldu İzle

Nicols Mollinedo Bastar röp görüntüsü

( MEXİCO CİTY ) - Ülkeyi yönetenlerin şoförüydü, şimdi rakipleri oldu MEXİCO CİTY

Devlet Başkanı İklim Değişikliği Dolar Koordinat Başkent 


- Meksika’da kısa süre önce görevi devralan devlet başkanı Andrés Manuel Lopez Obrador’un Nico lakaplı eski şoförü, kendi partisini kurdu. Nico, 2021 seçimlerinde şimdiden adaylığını koydu. Meksika Devlet Başkanı Andrés Manuel Lpez Obrador'nun eski şoförü ve lojistik koordinatörü Nicols Mollinedo Bastar, Sosyal Çevreci Hareket adı altında bir parti kurdu. Bastar, 2021 seçimlerinde aday olacağını şimdiden duyurdu. Nico, Meksika Devlet Başkanı Andrés Manuel Lpez Obrador, 2004 yılında başkent Mexico City bölgesinin federal valisiyken şoförlüğünü yapıyordu. Nico, 60 bin peso (yaklaşık 3 bin dolar) maaşla Obrator’un özel şoförü olarak çalışıyordu. Meksika için Sosyal Çevre Hareketi partisi, iklim değişikliği ve çevre yanlısı eylemlerle seçmenlerin oylarına talip olacak. Bir parti olarak tescil edilebilmesi için partinin, en az 20 eyalette ve 200 seçim bölgesinde yapılanmasını tamamlaması gerekiyor. Nico’nun, Obrador’un şoförüyken 60 bin peso kazanması büyük tepkiye neden olmuş, o dönemde vali olan Obrador, Mollinedo’nun, sadece şoförü değil aynı zamanda lojistik koordinatörü olduğunu da açıklamak zorunda kalmıştı.
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