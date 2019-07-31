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31 Temmuz 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Ülkesine bayrama giden Suriyelilerin sayısı 12 bine ulaştı İzle

Ülkesine bayrama giden Suriyelilerin sayısı 12 bine ulaştı İzle

Suriyelilerin oluşturduğu kalabalık

Hastane Online Alabalık Tampon Bölge Sınır Kapısı 

-gruplar halinde bırakılmaları
-Suriyelilerin işlemlerini yapılması
-Aşı yapılması
-Muhammet El Mustafa tampon bölge açıklaması
-röportajlar

( KİLİS -ÖZEL) KİLİS

- Kurban Bayramı için ülkesine giden Suriyelilerin sayısı bu sabah itibariyle 12 bine ulaşırken, ülkesine gidenlerin sayısı bayram yaklaştıkça artıyor. Kilis Valiliğinin online randevu sistemine kayıt yaptıran Suriyelilerin Kurban Bayramı için ülkelerine gidişi sürüyor. Türkiye’nin çeşitli kentlerinden randevu sistemine kayıt olan göçmenler, Kilis Öncüpınar Sınır Kapısı’na geliyor. Suriyeliler, sınır kapısından ise Kilis Valiliğinin izni ile Suriye’nin Azez, Mare, Soran, Aktarin, Çobanbey, Afrin, Cerablus ve El Bab gibi şehirlerine gidiyor. Randevu almayan Suriyelilerin ülkelerine geçişlerine ise izin verilmiyor. Bayram için ülkesine giden Suriyelilerin sayısı bu sabah itibariyle 12 bine ulaşırken, bu sayının 9 Ağustos tarihine kadar 35 bini bulacağı tahmin ediliyor. Fırat’ın doğusuna yapılacak operasyona destek Suriyeliler, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Fırat’ın doğusunda tampon bölge oluşturularak, terör örgütlerinin temizlenmesini amaçlayan olası operasyona destek veriyor. Suriyeli Muhammet El Mustafa, Suriye’de bazı bölgelerin terörden temizlendiğini ifade ederek, “Türkiye Fırat Kalkanı bölgesinde hastaneler yaptı. Terörden temizlendi. Recep Tayyip Erdoğan’dan Allah razı olsun. Suriye’deki terör örgütlerinin tamamının temizlenmesini istiyoruz” dedi.

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