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23 Haziran 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Ülkesindeki bombalı saldırıda işitme duyusunu yitirmişti...Suriyeli çocuk, 4 yıl sonra ilk kez duydu

Ülkesindeki bombalı saldırıda işitme duyusunu yitirmişti...Suriyeli çocuk, 4 yıl sonra ilk kez duydu

Çocuğa testler yapılması

Mülteci Bombalı Saldırı İşitme Cihazı Gesi Saldırı 

-Çocuğun cihazı takılması
-Çocuğun duyması
-Yetim Birimi Sorumlusunun açıklaması
-Genel ve detay

( ELAZIĞ )- Suriye’de bombalı saldırıda işitme duyusunu kaybeden 9 yaşındaki çocuk, Elazığ’da kendisine takılan işitme cihazı ile ilk defa duydu ELAZIĞ

- Suriye’de bombalı saldırıda işitme duyusunu kaybeden 9 yaşındaki çocuk, Elazığ’da kendisine takılan işitme cihazı ile ilk defa duydu. 9 yaşındaki Suud Eskar, Suriye’nin Deyrizor bölgesinde bombalı saldırıda duyma yetisini kaybetti. Aile, Suud’unda aralarında bulunduğu 4 çocuğunu alarak Türkiye’ye geldi. Elazığ’a yerleşen mülteci aileye sahip çıkılırken, Suud’un duyması için İHH Elazığ İnsanı Yardım Derneği tarafından çalışma başlatıldı. Bunun üzerine ilk önce küçük çocuğun duyması için işitme cihazı ile gerekli testler yaptırıldı. Yapılan testlerde olumlu çıkınca küçük çocuğa işitme cihazı takıldı. Suriyeli mülteci çocuk yeniden işitmeye başlamasıyla yıllardır duymadığı için unuttuğu konuşma yeteneğine de yeniden kavuşmaya başladı.
Suud’un Suriye’de 4 yıl önce yaşanan bombalı bir hadisede işitme yetisini kaybettiğini belirten İHH Elazığ Yetim Birimi Başkanı Kamil Seçgin, yapılan testler sonucunda Suud’a yeni bir işitme cihazı aldıklarını ve böylece hem işitmeye hem de konuşmaya yeniden başladığını söyledi.


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