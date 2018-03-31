"Ülkemi temsil ettim, gurur duydum" - İSTANBUL - Robert Cem Osborn'un çalışmalarından detaylar - Robert Cem Osborn ile röportaj - Down Sendromu Derneği Başkanı Bilgin ile röportaj "Ülkemi temsil ettim, gurur duydum" - BM'de düzenlenen Dünya Down Sendromu Konferansı'nda, çalışan down sendromlu bireyleri temsilen yaptığı konuşmayla büyük alkış alan Robert Cem Osborn, duygularını AA'ya anlattı - Osborn: - "BM'de çok gurur duydum, çok güzel sunum yaptım, ülkemi temsil ettim. BM'de down sendromlu bireyleri anlattım. Mutlu olmayı becersinler diye uğraştım" - "Benim gibi olan arkadaşlarım çalışsınlar. Çünkü mutlu olmayı iple çekiyorlar. Ben bağımsız çalışmak için çok çaba verdim. Biz çalışabiliriz, bize iş verin, destek olun. Bütün arkadaşlarım için iyi şeyler istiyorum" - Osborn'un annesi ve Down Sendromu Derneği Başkanı Bilgin: - "Oğlum iş hayatına başladıktan sonra öz güveninde çok büyük bir gelişme oldu. Gerçekten programın adıyla çok uyumlu gelişmeler gördük. Çalışmanın verdiği bağımsızlığı onda birebir görebildik. Herkes gibi o da kendi parasını kazanıp bağımsızlığını yaşama arzusundaydı ve bunu gerçekleştirdi"İSTANBUL (AA) - Birleşmiş Milletler'de (BM) düzenlenen Dünya Down Sendromu Konferansı'nda, çalışan down sendromlu bireyleri temsilen yaptığı konuşmayla büyük alkış alan Robert Cem Osborn, bundan gurur duyduğunu belirterek, "Çok güzel sunum yaptım, ülkemi temsil ettim. BM'de down sendromlu bireyleri anlattım. Mutlu olmayı becersinler diye uğraştım." dedi. Down Sendromu Derneği'nin, down sedromlu ve zihinsel engelli bireylerin istihdamı amacıyla başlattığı "Bağımsızım Çünkü Çalışıyorum: İş Koçu Destekli İstihdam Programı" kapsamında İstanbul 'da bir otelde 4 yıldır misafir karşılama görevlisi olarak istihdam edilen ve down sendromlu çalışan bireyleri temsilen çağrıldığı BM'deki konferansta konuşma yapan 24 yaşındaki Osborn, yaşadıklarını ve duygularını AA muhabirine anlattı.BM'de konuşma yapmaktan duyduğu mutluluğu dile getiren Osborn, "BM'de çok gurur duydum, çok güzel sunum yaptım, ülkemi temsil ettim. BM'de down sendromlu bireyleri anlattım. Mutlu olmayı becersinler diye uğraştım." diye konuştu. Otelde misafir karşılama görevlisi olarak çalıştığını anımsatan Osborn, sözlerini şöyle sürdürdü:"Burada oda numaraları alıyorum. Öğleden sonra bardakları yerleştiriyorum, düzenliyorum. Günüm çok iyi geçiyor. Burada çok iyi vakit geçiriyorum. Çalışma arkadaşlarımı çok seviyorum. Hep güzel bir şekilde, beraberce çalışıyoruz. Burada partiler yapılıyor. Eğleniyoruz, fotoğraflar çekiliyoruz. Bir şeyler yiyip içiyoruz. Arkadaşlarımla beraber mutlu olmayı çok seviyorum. Benim gibi olan arkadaşlarımla ve kendimle gurur duyuyorum." - "Biz çalışabiliriz, bize iş verin, destek olun"Osborn, insanın çalışınca bağımsız olduğunu vurgulayarak, "Benim gibi olan arkadaşlarım çalışsınlar. Çünkü mutlu olmayı iple çekiyorlar. Ben bağımsız çalışmak için çok çaba verdim. Biz çalışabiliriz, bize iş verin, destek olun. Bütün arkadaşlarım için iyi şeyler istiyorum." sözleriyle down sendromlu bireylere ve iş verenlere seslendi.Kendi parasını kazanmak için uğraştığını ve parasını istediği gibi harcadığını dile getiren Osborn, şöyle devam etti:"İşe kendi başıma taksiyle gidip geliyorum. Parasını kendim ödüyorum. Kazandığım parayla CD, kitap, defter ve kalem alıyorum. Zaten para da hemen bitiyor. Nasıl bitiyor anlamıyorum. Anneme hediye alıyorum. Onu mutlu ediyorum. Annem mutlu olsun diye onu yemeğe götürüyorum. Beraber yemek yiyoruz, ücretini ben ödüyorum. Mutsuz olmasın, hayatımız iyi olsun istiyorum. Şükrediyorum. Güzel düşüncelerimiz var." - "Öz güveninde çok büyük bir gelişme oldu"Osborn'un annesi ve Down Sendromu Derneği Başkanı Gün Bilgin, çalışmaya başlayan oğlundaki değişimi, "Oğlum iş hayatına başladıktan sonra öz güveninde çok büyük bir gelişme oldu. Gerçekten programın adıyla çok uyumlu gelişmeler gördük. Çalışmanın verdiği bağımsızlığı onda birebir görebildik. İşine kendi gidip geliyor. Alışverişini kendi yapıyor. Kendi parasını kazanıyor, kendi parasını harcıyor. Zaman zaman bizleri yemeğe çıkartıyor. Kardeşine hediyeler alıyor. Herkes gibi o da kendi parasını kazanıp bağımsızlığını yaşama arzusundaydı ve bunu gerçekleştirdi." sözleriyle anlattı.Gün Bilgin, derneğin kurulduğu günden beri her yaştan down sendromlu bireylerin topluma tam katılımı için çalıştıklarını vurguladı.Bu kapsamda "Bağımsızım Çünkü Çalışıyorum: İş Koçu Destekli İstihdam Programı"nı hayata geçirdiklerini anlatan Bilgin, "Bu program dünyada öncü programlardan bir tanesi. Çok güzel uygulamalarımız var. 5 yılda 51 gencimiz, Türkiye çapında 14 farklı şehirde 16 değişik firmada iş sahibi oldu." dedi. Programın dünyadaki diğer derneklerle paylaşılması ve onlara örnek olması için BM'ye davet edildiklerini aktaran Bilgin, onur ve gurur duyduklarını, orada pek çok dernek ve uzmanla çalışmalarını paylaştıklarını sözlerine ekledi.