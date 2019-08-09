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09 Ağustos 2019 Cuma günü yayınlandı
Ülkelerine bayram için giden Suriyelilerin sayısı 38 bini aştı

Ülkelerine bayram için giden Suriyelilerin sayısı 38 bini aştı

Çadırlarda bekleyen Suriyeliler

Online Bild 

-Suriyelilerin görüntüsü
-İşlemlerini yapılması
-röportajlar
-detaylar

( KİLİS ) KİLİS

- Kilis’in Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden ülkelerine giden Suriyelilerin sayısı 38 bini bulurken, bu akşam geçişlerin tamamlanacağı, ülkesine gidenlerin sayısının 40 bini aşacağı tahmin ediliyor. Türkiye’nin dört bir tarafından Kilis'in Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden ülkelerine Kurban Bayramı için giden Suriyelilerin geçişleri son günde yoğunluğa neden oldu. Suriyeliler, Kurban Bayramı için Kilis Valiliğinin online randevu sistemine kayıt yaptırdıktan sonra verilen randevu gününde ülkesine geçiyor. Bayram için gidenlerin sayısı bu sabah itibariyle 34 bini aştı. Geçişlerin geç saatlere kadar sürmesi beklenirken, ülkesine gidenlerin sayısının 40 bini aşması bekleniyor. Gece saatlerinde Kilis Öncüpınar Sınır Kapısı'na gelerek çadırlarda sıraya giren Suriyeliler, sınır hattında yoğunluğa neden oluyor. Suriyeliler, Öncüpınar Sınır Kapısı’ndan Suriye’nin Azez, Mare, Soran, Aktarin, Çobanbey, Afrin, Cerablus, El Bab ve diğer şehirlerine gidiyor. Bayramın yaklaşması dolayısıyla ülkesine gidenlerin sayısında artış yaşandığı bildirildi.

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