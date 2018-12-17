Ülkelerinde zeytin yetişmeyen Ruslar, zeytinyağı üretimini merak etti İzle

-KAFİLEYE ZEYTİN, ZEYTİNYAĞI VE ÇÖKELEK İKRAMI

-ZAFER TAN'IN ZEYTİNİN SOFRAYA GELİŞ SÜRECİNİ ANLATMASI

-FABRİKA GEZİSİNE BAŞLAMA

-ZEYTİNLERİN YIKANMASI

-ZEYTİNİN POSASININ ÇIKARILMASI

-MİSAFİRLERİN FOTOĞRAF ÇEKMESİ

-ZEYTİNİN YAĞ HALİNE GELMESİ

-ZEYTİNYAĞI ÇEŞMESİNİN ÖNÜNDE İNCELEME

-BARDAKLARA ZEYTİNYAĞI KONULMASI VE İÇİLMESİ

-ŞEREFE YAPILMASI

-ZEYTİNYAĞI ÜRÜNLERİNİN İNCELENMESİ

-RÖPORTAJLAR



( ANTALYA )- Antalya’nın Alanya ilçesinde yaşayan Ruslar, Gazipaşa ilçesinde bulunan zeytinyağı fabrikasına gezi düzenleyerek zeytinyağının üretim aşamasını inceledi- Ruslar taze sıkılmış ılık zeytinyağını bardaklara koyarak şerefe yapıp içti ANTALYA



- Ülkelerinde zeytin yetişmeyen Ruslar, zeytinyağı fabrikasına gezi turu düzenleyerek zeytinyağının üretim aşaması hakkında bilgi aldı. Antalya’nın Alanya ilçesinde yaşayan yerleşik Ruslar, Gazipaşa ilçesinde bulunan zeytinyağı fabrikasına tur düzenledi.

Bir minibüs dolusu Rus, zeytinyağı fabrikasına gelerek zeytinyağının üretim aşamalarını yerinde gördü. İşletme sahibi Zafer Tan’ın zeytin, zeytinyağı ve çökelek ikramıyla başlayan turda Tan, misafirlerine sofralık zeytinin nasıl hazırlandığını anlattı. Ekmeğini zeytinyağına ve çökeleğe batırarak zeytin yiyen Rus misafirler, tattıkları lezzetlere bayıldı. İkramların ardından fabrika turuna başlayan Ruslara öncelikle dalından toplanan zeytinin yıkanarak fabrikaya girişi gösterildi. Zeytinlerin yıkanma aşaması izleyen Ruslar daha sonra zeytinin posa haline getirilişini izledi. Posadan yağın ayrılışını ilgiyle takip eden Ruslar, zeytinyağının aktığı çeşme önünde bardakla zeytinyağı içti. Bardaklara konan zeytinyağını “şerefe” diyerek içen Ruslar, ılık zeytinyağının tadını sevdi. Zeytinyağından üretilen kozmetik ürünlerine de büyük ilgi gösteren Ruslar, daha sonra alışveriş yaptı. Turu düzenleyen Rus asıllı Liliya Mutlutürk, Gazipaşa’da bir yılı aşkın bir süredir yaşadığını ve bu doğal ilçenin güzelliklerine bayıldığını söyledi.



Bu güzellikleri herkesin görmesi için turlar düzenlemeye başladığını söyleyen Mutlutürk, “Özellikle Ruslardan oluşan gruplarla Gazipaşa’ya geziler düzenliyoruz. Rusya’da zeytin yetişmediği için Ruslar zeytin ve zeytinyağı üretimini merak ediyor. Bunun için zeytinyağı fabrikasına gezi düzenledik. Burada doğal olarak üretilen zeytinyağı çok ilgilerini çekti. Özellikle hiçbir katkı maddesi konulmadan üretilen zeytinyağının tadına bakmamız çok ilginçti. Tadı farlı ama güzeldi. Dünyada artık doğal, katkısız ürün bulmak çok zorlaştı. Burada organik ürünler bulmak çok güzel. Bu gezilerimiz devam edecek” dedi.

Tura katılan Rus Elena Volova ise “Buraya geldiğim için çok memnun oldum çünkü Rusya’da zeytin üretimi yok. Çok ilginç buldum. İnsanlar da çok açık, tadına bakmak istediğimizde veya soru sorduğumuzda hepsine açık yanıt veriyorlar. Her şey çok doğal, özellikle taze zeytinyağı içmek çok güzeldi” dedi.

Zeytinyağı fabrikası işletmecisi Zafer Tan ise “Rusya’da zeytin ve zeytinyağı olmadığı için bu bölgeye gelen misafirler zeytinyağına karşı merakları var. En çok bunun üretimini merak ediyorlar. Hangi işlemlerden geçtiğini ve kaç derecede işlediğimizi merak ediyorlar. Kendilerine tanıttık, taze zeytinyağını ikram ettik, gözleriyle gördükleri için güven duydular. Bitkisel yağ grupları içerisinde meyve suyu gibi olan tek ürün zeytinyağıdır. Bizim yaptığımız imalatın boyutu da burada budur” diye konuştu.



