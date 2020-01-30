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30 Ocak 2020 Perşembe günü yayınlandı
Ülke genelinde 'Duman 9' operasyonu

Ülke genelinde 'Duman 9' operasyonu

operasyondan görüntüler

( ANKARA )- 4 bin iş yerine eş zamanlı baskın ANKARA

Elektronik Sigara Para Cezası Alkollü İçki Çerikli Kaçak Sigara 


- Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde 81 İl genelinde, Duman 9 operasyonu gerçekleştirdi. Operasyonda tütün ve tekel bayi gibi iş yerlerine eş zamanlı baskın gerçekleştirdi. Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde 81 il genelinde, sigara, puro, sigarillo, kıyılmış tütün mamulü, tekel bayiler gibi işyerlerine operasyon yapıldı. Yapılan operasyonda; 4 bin adet iş yerinde baskın arama yapıldı. 527 şahsa adli idari işlem yapıldı, 79 şahıs gözaltına alındı ve 12 aranan şahıs yakalandı. İş yerlerinde yapılan aramalarda; 91 bin 551 paket kaçak sigara, 1 Milyon 412 bin 34 adet içi doldurularak sigara haline getirilen makaron, 1 Milyon 411 bin 492 adet boş makaron, 16 kilo sarmalık kıyılmış tütün, 687 kilo nargile veya pipo tütünü, bin 123 adet kaçak sigarillo, 326 adet kaçak elektronik sigara ve likiti, 8 bin 353 adet mükerrer bandrol, bin 126 adet sahte bandrol, 280 adet makaron doldurmaya yarayan makine, 311 şişe ve 221 litre kaçak sahte alkollü içki, 7 adet ruhsatsız tabanca ile 1 ruhsatsız av tüfeği ve bunlara ait 114 adet fişek, 129 kilo kaçak çay ve 2 bin 154 adet cinsel içerikli ürün ele geçirildi. 206 adet iş yerinin tütün mamulleri satış izin belgesinin olmadığı ve 3 adet iş yerinin de vergi levhasının bulunmadığı tespit edildi. Operasyon kapsamında idari para cezası uygulandı.
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