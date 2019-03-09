Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
09 Mart 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Ülgür Gökhan projelerini açıkladı

Ülgür Gökhan projelerini açıkladı

ülgür gökhanın gelişi

Özgürlük Saygı Duruşu Siyasi Partiler Toplantı Siyasi Parti 

-saygı duruşu
-kanuşmadan görüntü
-aday tanıtımı
-detaylar

( ÇANAKKALE ) ÇANAKKALE

- CHP Çanakkale Belediye Başkan adayı ve mevcut Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, 31 Mart Yerel Seçimleri öncesinde yeni projelerini anlattı. Gökhan, on ana başlık altında ve her birinin 7 alt başlığı bulunan toplamda 70 projesini halkın beğenisine sundu. 31 Mart Yerel Seçimleri'ne sayılı günler kala siyasi partiler ve adaylar çalışmalarını hızlandırdı. Çanakkale’de Millet İttifakı’nın CHP’li Belediye Başkan adayı ve mevcut Belediye Başkanlığı görevini sürdüren Ülgür Gökhan, bir otelde düzenlenen toplantıda projelerini anlattı. Katılımcılara Gökhan’ın vaatlerinin yer aldığı ve kapağında “Yepyeni Onyedi, Cumhuriyet’in 100. Yılında Çanakkale’ye yakışır 10x7=70 Proje” yazılı kitapçıklar dağıtıldı. CHP Çanakkale Belediye Meclis Üyesi adayları ile Ülgür Gökhan’ın projelerinin tanıtıldığı toplantıya, CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, CHP Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan, İYİ Parti Genel İdare Kurulu Üyesi Rıdvan Uz, CHP İl Başkanı İsmet Güneşhan, CHP Merkez İlçe Başkanı Ali Uyanık, eski Milletvekili Serdar Soydan, ilçe ve belde belediye başkanları ile çok sayıda partilinin yanı sıra vatandaşlar katıldı.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan programda, Ülgür Gökhan, yeni dönemde seçilmesi halinde Çocuk, Gençlik, Emekli, Kadın, Aile, Engelsiz Yaşam, Sağlık, Spor, Yaşam ve Çevre olmak üzere toplam 10 ana başlık altında ve her birinin 7 alt başlığı bulunan toplamda 70 projesini katılımcılara anlattı. Gökhan, konuşmasında "Önümüzdeki 5 yıllık süreçte yine kenti sizlerle birlikte yönetmek için özgürlüğün, eşitliğin, farklılıkların barış içinde yaşamanın hazzını sürdürmek için barışın ve özgürlüklerin kentinden geleceğe umutla bakmak için sizlerle birlikte yeniden varım, diyorum. Millet İttifakı ile birlikte gücümüze güç kattığımız İYİ Partili kardeşlerime özellikle teşekkür ediyorum." dedi.
Konuşmanın ardında Gökhan, Belediye meclis üye adaylarının tanıtımını yaptı. Daha sonra program fotoğraf çekimi ardından son buldu.
İlgili Foto Galeriler
Şehit Babaya Gözyaşlı VedaŞehit Babaya Gözyaşlı Veda
Ankarada Dev Uyuşturucu OperasyonuAnkarada Dev Uyuşturucu Operasyonu
Jandarma O Evleri Tek Tek ArıyorJandarma O Evleri Tek Tek Arıyor
İşte DHKP/Cli Teröristlerin Yakalandığı Sağır Odaİşte DHKP/Cli Teröristlerin Yakalandığı Sağır Oda
En İyi Tarım FotoğraflarıEn İyi Tarım Fotoğrafları
Şişlide Çöp Yığınları OluştuŞişlide Çöp Yığınları Oluştu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı