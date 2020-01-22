Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan, ticari taksicilerin ve nakliyecilerin sorunlarını dinledi

-Taksiciler şikayetlerini dile getirirken

-Bakan Turhan’dan detay

-Bakan Turhan taksiciler ile sohbet ederken

-Detay görüntüler



( KIRIKKALE ) KIRIKKALE



- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Kırıkkale’de yaptığı ziyaretler kapsamında ticari taksi sürücüleri ile nakliyecilerle bir araya gelerek sorunlarını bizzat kendisi dinledi. Kırıkkale’de katıldığı çeşitli programlar sırasında Zafer Caddesi üzerindeki ticari taksi sürücüleri ile bir araya gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, sorunlarını dinledi. Sorunlarını dile getiren sürücüler, Ankara’daki havalimanında görevlilerle sorun yaşadıklarını belirterek Kırıkkale’ye yolcu götürmek için zorluk çektiklerini söyledi.



Sürücülerle sohbet edip çay içen Turhan, şikayet ve talepleri dikkatle dinledi. Turhan, Yahşihan ilçesindeki bir dinlenme tesisinde nakliyecilerle bir araya geldi. Turhan, burada nakliyecilerin sorunlarını da dinleyerek gereken notları aldı. Otobüs ve kamyonlardaki dijital takograflardan veri indirme ve bu verilerin bakanlığa gönderimi zorunlu olmasından dolayı şikayetlerini dile getiren nakliyeciler, sorunların giderilmesini istedi. Turhan ise burada talepleri tek tek not ederek dikkate alacaklarını dile getirdi. Dinlenme tesisinde yemek yiyen vatandaşlarla da bir araya gelen Turhan, bir süre sohbet etti. Görüşmede, Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı ile AK Parti Kırıkkale İl Başkanı Nuh Dağdelen de hazır bulundu. (HA-KA



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