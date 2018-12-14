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14 Aralık 2018 Cuma günü yayınlandı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan: 'Sinyalizasyon sisteme demiryollarımızda son bir kaç yıldır tesis etmeye başladığımız bir sistemdir. Sinyalizasyon sistemi demiryolu işletmeciliği için olmazsa olmaz bir sistem değil' Haberi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan: 'Sinyalizasyon sisteme demiryollarımızda son bir kaç yıldır tesis etmeye başladığımız bir sistemdir. Sinyalizasyon sistemi demiryolu işletmeciliği için olmazsa olmaz bir sistem değil' Haberi

Turhan'ın açıklamaları

Tren Kazası Demiryolları 

-detaylar

( ANKARA ) Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan: (Sinyalizayon sistemi)"Sinyalizasyon sisteme demiryollarımızda son bir kaç yıldır tesis etmeye başladığımız bir sistemdir. Sinyalizasyon sistemi demiryolu işletmeciliği için olmazsa olmaz bir sistem değil"- "Gerekli adli ve idari inceleme başlatılmıştır ve devam etmektedir"-"Bu sistemin olmamasından dolayı demiryollarında işletme yapılamaz diye bir şey yok" ANKARA

- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, 9 kişinin hayatını kaybettiği tren kazasına ilişkin soruları cevapladı.
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