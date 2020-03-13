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13 Mart 2020 Cuma günü yayınlandı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan: 'İstanbul - Ankara YHT'lerinde 13 - 14 - 15 Mart tarihlerinde ilave seferler koyduk'

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan: 'İstanbul - Ankara YHT'lerinde 13 - 14 - 15 Mart tarihlerinde ilave seferler koyduk'

Bakan Turhan'ın açıklamaları

( ANKARA -3) Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan: "İstanbul - Ankara YHT'lerinde 13 - 14 - 15 Mart tarihlerinde ilave seferler koyduk"- "Almanya, Fransa, İspanya, Norveç, Danimarka, Belçika, Avusturya, İsveç ve Hollanda'ya yapılan uçak seferleri 17 Nisan'a kadar durdurulacak. Süreç, Sağlık Bakanlığı kararıyla erkene çekilebilecek"- "Limana gelecek gemilerin 24 saat önce yapması gereken gemi geliş bildirim yükümlülüğü süresini 48 saate çıkardık. 23 Şubat itibarıyla Türkiye - İran arasında tüm kara ve demiryolu geçişleri iki yönlü durduruldu. Nakliyeler Gürcistan üzerinden yapılıyor"

Uçak Seferleri İran İsveç Bild İspanya 

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