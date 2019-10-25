Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
25 Ekim 2019 Cuma günü yayınlandı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan: 'Burdur’daki yolcu sayısı artarsa Burdur garından da tren kaldırılacak'

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan: 'Burdur’daki yolcu sayısı artarsa Burdur garından da tren kaldırılacak'

Bakan ın Burdur a gelişi.

Sparta Gesi 

-Burdur Valisi Hasan Şıldak tarafından karşılanması.
-Bakan ın açıklaması

( BURDUR ) Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan: "Burdur’daki yolcu sayısı artarsa Burdur garından da tren kaldırılacak" BURDUR

- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Göller Bölgesi Ekspresi'nde Burdur'daki yolcuların Gümüşgün istasyonuna otobüsle taşınacağını belirterek, yolcu sayısının artması durumunda Burdur'dan da tren kaldırılabileceğini söyledi.

Göller Bölgesi Ekspresi'nin yeniden sefere başlaması sebebiyle düzenlenen tören için Isparta'ya gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Burdur Valiliğini ziyaret etti. Valilik önünde Vali Hasan Şıldak tarafından karşılanan Bakan Turhan, “Bugün Göller bölgesindeyiz, Isparta'ya uğradık ve Burdur'a geldik. İzmir, Aydın, Denizli, Burdur, Isparta demiryolu hattının yeniden yolcu taşıma hizmetlerinin başlaması nedeniyle buradayız. Uzun süredir bakım ve alt yapı çalışmaları nedeniyle kesintiye uğramış demiryolu taşımacılığına yeniden başladık. İzmir ve Burdur arasında yolcu taşıma hizmetleri yeniden start aldı" dedi.
Bakan Turhan, Burdur'daki tren yolcularının Gümüşgün istasyonuna otobüsle taşınacağını ancak yolcu sayısının artması durumunda Burdur'dan hareket edecek trenin Gümüşgün aktarma istasyonunda Isparta'dan çıkan trenle birleşip yoluna devam edebileceğini söyledi.

Burdur-Tefenni-Fethiye yolunun büyük oranda bittiğini de hatırlatan Bakan Turhan, “Yeşilova yolu tamamlandı. Ağlasun yolu, önümüzdeki yıl planlama çalışmalarının içine alındı" diye konuştu.

loading...
İlgili Foto Galeriler
Barış Pınarı Harekatından Yeni Görüntüler PaylaştıBarış Pınarı Harekatından Yeni Görüntüler Paylaştı
Babaya Son BakışBabaya Son Bakış
Terör Örgütü Sivilleri Vurdu! Şehit Ve Yaralılar VarTerör Örgütü Sivilleri Vurdu! Şehit Ve Yaralılar Var
Barış Pınarı Harekatından KarelerBarış Pınarı Harekatından Kareler
Barış Pınarı Harekatı Koordinasyon Toplantısı YapıldıBarış Pınarı Harekatı Koordinasyon Toplantısı Yapıldı
İşte Polise Bombalı Saldırı Yapan Teröristlerin Hücre Eviİşte Polise Bombalı Saldırı Yapan Teröristlerin Hücre Evi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı