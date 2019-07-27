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27 Temmuz 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan Manisa'da İzle

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan Manisa'da İzle

- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın karşılanması - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın Vali Yardımcısı Volkan Köksal ve Karayolları yetkililerinden bilgi alması. - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın Akhisar'dan ayrılması. - Bakan Turhan, yapım çalışmalarında sona gelinen İzmir - İstanbul Otoyolu Akhisar kesiminde incelemelerde bulunduMANİSA (AA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, İzmir - İstanbul Otoyolu'nun Akhisar kesiminde incelemelerde bulundu.Adnan Menderes Havalimanı'ndan karayoluyla Manisa 'nın Akhisar ilçesine geçen Bakan Turhan'ı Manisa Vali Yardımcısı Volkan Köksal ve İl Emniyet Müdürü Fevzi Bilgiç karşıladı.İzmir - İstanbul Otoyolu'nun yapım aşamasında sona gelinen bölümlerinde incelemelerde bulunan Bakan Turhan, Vali Yardımcısı Köksal ve Karayolları yetkililerinden bilgi aldı.Bakan Turhan'ın gün içerisinde otoyolun Balıkesir ve Bursa kesimlerinde de incelemelerde bulunacağı ve projenin son durumuyla ilgili Balıkesir'de açıklamalar yapacağı öğrenildi.

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