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28 Aralık 2018 Cuma günü yayınlandı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan Hatay'da

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan Hatay'da

- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Beyazid - i Bistami Hazretleri Türbesi'ni ziyareti - Bakan Turhan’ın Cami imamı İsmail Bağ’dan türbe hakkında bilgi alması, - Türbede dua edilmesi - Bakan Turhan’ın türbeden ayrılışıHATAY (AA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Beyazid - i Bistami Hazretleri Türbesi'ni ziyaret etti.Bakan Turhan, Hatay 'ın Kırıkhan ilçesinde bulunan Beyazid - i Bistami Hazretleri Türbesi'nde dua etti ve buradaki yetkililerden türbe hakkında bilgi aldı.Turhan’ın ziyaretine Ak Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, Kırıkhan Kaymakamı Zafer Karamehmetoğlu, Kırıkhan Belediye Başkanı Ayhan Yavuz ve partililer eşlik etti.

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