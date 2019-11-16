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16 Kasım 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Bingöl'de Haberi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Bingöl'de Haberi

- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın yol yapım çalışmalarını incelemesi - Kurban kesimi ve dua edilmesi - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın Bingöl Valiliği ziyaretiBİNGÖL (AA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, yapımı süren Bingöl - Sancak kara yolunun şantiyesinde incelemelerde bulundu.Temaslarda bulunmak üzere Bingöl 'e gelen Bakan Turhan, beraberinde AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Bingöl 'ü Erzincan'a bağlayacak kara yolunun 31 kilometrelik bölümü için çalışmaların yürütüldüğü şantiyeyi ziyaret etti.Turhan, okunan duanın ardından çalışmalarla ilgili yetkililerden bilgi aldı.Ardından Valiliğe geçen Turhan, Vali Kadir Ekinci ile kentte yürütülen çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulundu.Bakan Turhan daha sonra İl Koordinasyon Toplantısı'na katıldı.

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