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01 Aralık 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Ulaştırma eski Bakanı Ahmet Arslan: ''Bu kültür evi sadece değerlerimizi yaşatmamız adına değil, kültürümüzü gelecek nesillere taşımak adına da çok önemli''

Ulaştırma eski Bakanı Ahmet Arslan: ''Bu kültür evi sadece değerlerimizi yaşatmamız adına değil, kültürümüzü gelecek nesillere taşımak adına da çok önemli''

Eski Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan Ahmet Arslan konuşması

Dera Sivil Toplum 

-Kars Ardahan Iğdır Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Erdoğan Yıldırım konuşması
-genel ve detay

( ANKARA ) ANKARA

- Kars Ardahan Iğdır Dernekleri Federasyonu kültür Merkezi açılışına katılan Eski Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan, ''Bu kültür evi sadece değerlerimizi yaşatmamız adına değil, kültürümüzü gelecek nesillere taşımak adına da çok önemli'' dedi.
Eski Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan, Kars Ardahan Iğdır Dernekleri Federasyonu Kültür Merkezi açılışına katıldı.
Açılışta bir konuşma gerçekleştiren Arslan, ''Sivil Toplum kuruluşları olmazsa olmazımızdır. Geçmişini bilemeyen geleceğini kuramaz diye çok güzel bir söz var. Eğer geçmişinizi iyi bilirseniz onun üzerine çok güzel bir gelecek bina edersiniz. Geçmişimizi bilebilmemiz için doyduğumuz yere, Ankara'ya geldiğimizde, aynı zamanda geçmişimizi yaşatmak, onu başka insanlara da tanıtmak gerekir ki yeni nesil o geçmişi unutmasın. Gurur duyması gereken geçmiş üzerinde daha güzel bir gelecek kursun ki sadece Kars Ardahan Iğdır'ın kardeşliği değil 81 ilin kardeşliğini konuştursun. Bizim gayretimiz bu'' ifadelerini kullandı. ''Bu kültür evi sadece değerlerimizi yaşatmamız adına değil, kültürümüzü gelecek nesillere taşımak adına da çok önemli'' Bu coğrafyada bin yıldır nasıl farklılıklarımızı, renklerimizi bir mozaik gibi bezemiş ve onu ortak değerimiz yapmışsa, Türkiye'de de bu ortak değeri genişleterek herkse örnek olmak istiyoruz. Bu kültür evi sadece değerlerimizi yaşatmamız adına değil, kültürümüzü gelecek nesillere taşımak adına da çok önemli'' şeklide konuştu.
Kars Ardahan Iğdır Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Erdoğan Yıldırım da, ''Vazgeçilmez sivil toplum örgütlerinin gücü bir kere daha ortaya çıktı. Örgütlü olmakta, birlik ve beraber olmakta her zaman fayda var'' dedi.

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