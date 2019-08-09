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( RİZE ) Ulaştırma Bakanı Turhan: "Rize-Artvin Havaalanı, Avrupa'nın deniz üzerinde kurulan dolgu yöntemiyle inşa edilecek ikinci havalimanımız olacak"-"Bu havalimanımızda 85 milyon 500 bin ton dolgu yapılacak"-"Havaalanımızın pist uzunluğu 3 bin metre, genişliği 45 metre olarak dizayn edildi ve inşa edilecek" RİZE



- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Rize-Artvin Havalimanı ile Rize karayolu projelerinde incelemede bulundu. Turhan, incelemelerinin ardından açıklama yaptı.

