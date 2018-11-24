Ulaştırma Bakanı Turhan, 1915 Çanakkale Köprüsü’nü inceledi Haberi

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( ÇANAKKALE ) ÇANAKKALE



- Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanı M. Cahit Turhan, 1915 Çanakkale Köprüsü inşaat alanında incelemelerde bulundu. Bakan Turhan özel uçakla Çanakkale'ye geldi. Çanakkale Valisi Orhan Tavlı ve protokol üyelerince karşılanan Bakan Cahit Turhan, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün Lapseki ilçesinin Şekerkaya mevkiinde devam eden çalışmalarını incelemek üzere şantiye alanına geçti. Bakan Turhan'a buradaki Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanlığı Kamu ve Özel Sektör Ortaklığı Bölge Müdürlüğü Lapseki binasında brifing verildi.

Köprü inşaatını inceleyen Bakan Turhan, ardından Gelibolu ilçesine hareket etti. Gestaş'a ait gemiyle çalışmaların bir bölümünü denizden kontrol eden Bakan Turhan, daha sonra Gelibolu ilçesi Sütlüce mevkindeki şantiyeye gitti. Yetkililerinden bilgi aldı. Ardından şantiye alanında 1915 Çanakkale Köprüsü'nün çalışmalarının son durumu hakkında açıklamalarda bulunan Ulaştırma Bakanı Cahit Turhan, "Bugün ülkemizin en önemli, en büyük projelerinden biri olan 1915 Çanakkale Köprüsü ve bağlantı yollarının yapıldığı şantiyede bulunuyoruz. Çalışmaları yerinde izlemek için ekibimizle birlikte burada çalışmalar hakkında bilgi aldık. Bugün itibariyle özellikle bu projenin en önemli yapısı olan 1915 Çanakkale Köprüsünde deniz içerisinde yapılmış olan temel iyileştirme amaçlı kazı ve kazık çalışmaları tamamlanmış durumda. Yine bu temeller üzerine yerleştirilecek olan keson imalatlarında da sona yaklaşıldı. Bu yıl sonu itibariyle kuru havuzda yapılan, inşa edilen keson imalatı ki, bunlar iki adetten oluşuyor. Birisi Asya tarafında, diğeri Avrupa tarafındaki köprünün temeline yerleştirilecek ve köprünün ayakları bu temel üzerine inşa edilecek" dedi.

1915 Çanakkale Köprüsü’nün yapılmasıyla bu güzergâhta şu anda ulaşımın deniz araçlarının taşınmasıyla sağlandığını ifade eden Bakan Cahit Turhan, "Ulaşım süresi normal şartlarda 1 saat, ancak trafiğin yoğun olduğu saatlerde, günlerde bu süre 5 saate kadar çıkıyordu. Bu hizmetin, bu projenin hizmete girmesiyle artık Çanakkale Boğazı’nın her iki yakasındaki seyahat süresi 6 dakikaya inecek. Avrupa'dan gelip de Ege'ye gidecek olan trafik artık deniz araçlarında beklemeden veya İstanbul Boğazı'nı, körfezi dolaşmadan bu köprü vasıtasıyla çok kısa bir sürede Ege Bölgesi'ne, Güney Marmara Bölgesi’ne ulaşmış olacak". Amacımız bu köprüyü 18 Mart 2022 tarihinde tamamlayıp hizmete açmak" diye konuştu.

Bu projenin yapılış yöntemi itibariyle yap-işlet-devret yöntemiyle yapıldığını kaydeden Bakan Turhan, "İnşaat tamamlanıncaya kadar bu projenin yapımına kamu kaynağı harcanmamış olacak. Tamamlandıktan sonra geçen trafik ile garanti edilen trafik arasındaki fark görevli şirkete verilecek. Bizim buradaki öngörümüz inşallah açılışından 4-5 yıl sonra tahminlerimiz gerçekleşirse, bu güzergâhta garanti edilen trafiğe ulaşmayı hedefliyoruz. Dolayısıyla bu trafiğe ulaştığımızda bir garanti ödemesi de gerekmiyor" şeklinde konuştu.

Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanı Turhan'a, incelemeler sırasında Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu ile protokol üyeleri eşlik etti.

