Ulaşımda 'yerli ve milli' teklif hazırlığı - ERZURUM
Ulaşımda "yerli ve milli" teklif hazırlığı - ERZURUM - TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Sözcüsü ve AK Parti Erzurum Milletvekili Mustafa Ilıcalı - Ilıcalı'nın konuşması - Toplantı detayları, katılımcı basın mensuplarıUlaşımda "yerli ve milli" teklif hazırlığı - TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Sözcüsü Ilıcalı:"Yerli ve milli ulaştırma, güvenlik, enerji projesi gerçekleştiren ülke, İstanbul'da yaşanan bu taksi sorununu da 'yerli ve milli' olarak çözebilir mi? Çözebilir. Ben buna inanmışım. Buna yıllarımı vermişim" - "Hazırladığım teklif bu hafta içinde partimin yetkili organlarına sunacak hale gelir. Bu bizim yerli ve milli önerimizde, esnafın, taksi plakası sahiplerinin, taksi kullanan kardeşlerimizin hiçbirinin hakkı ziyan olmaz"ERZURUM (AA) - TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Sözcüsü ve AK Parti Erzurum Milletvekili Mustafa Ilıcalı, Avrupa ülkeleri ve Türkiye'de taksiciler ve Uber sistemi çalışanları arasında yaşanan gerginliği ortadan kaldıracak yeni bir sistemle ilgili yaptığı hazırlıkların, bu hafta içinde AK Parti yetkili organlarına sunulacak hale geleceğini belirtti. Erzurum 'daki bir restoranda basın mensuplarıyla bir araya gelen Mustafa Ilıcalı, Türkiye'de son 16 yılda ulaşıma 600 milyar liralık yatırımı yapıldığını, dünyada böyle bir yatırım yapan hiçbir ülke olmadığını aktardı.Ilıcalı, tünel, viyadük, metro, hızlı treniyle onlarca hizmeti yapan bir hükümetin İstanbul'da yaşanan bu sorunu "yerli ve milli işletmecilik" modeliyle çözeceğini anlatarak, "Yerli ve milli ulaştırma, güvenlik, enerji projesi gerçekleştiren ülke, İstanbul'da yaşanan bu taksi sorununu da 'yerli ve milli' olarak çözebilir mi? Çözebilir. Ben buna inanmışım. Buna yıllarımı vermişim." dedi. Bununla ilgili yasal bir düzenlemeye ihtiyaç olduğunu bildiren Ilıcalı, şöyle devam etti:"Bunun için de bir yasal düzenlemeye ihtiyaç var. İktidar partisi milletvekiliyim. Partimin ilgili organlarında bu konuyu onlara da anlatıp, hazırlayacağım kanun teklifini onlara da, tasarı şeklinde mi olur veya önerilerle genişletilir mi, şimdi bu aşamadayız. Hazırladığım teklif bu hafta içinde partimin yetkili organlarına sunacak hale gelir. Bu bizim yerli ve milli önerimizde, esnafın, taksi plakası sahiplerinin, taksi kullanan kardeşlerimizin hiçbirinin hakkı ziyan olmaz. Daha çok imkanlar gelir." - "Yasal düzenlemeye ihtiyaç var"Ilıcalı, bu modelin, hazırlanacak bir yazılımla kolaylıkla işletilebileceğini ifade ederek şöyle konuştu:"Modelimiz, tek elden, en ileri teknolojiyi kullanacak yeni nesil bir yazılımla, konforlu araçlarla, eğitimli sürücülerle beraber insanlarımızın istediği an taksiyle buluşacağı, yazın terlemeyeceği, kışın üşümeyeceği, kazıklanmadan uygun parayı vereceği, buradan para kazananların vergiyi başka ülkelerde değil Türkiye'de ödeyeceği, ülkedeki araçların yerli olarak imal edileceği, yazılımlarının yerli olacağı, herkesin mutlu olacağı, güvenli, düzenli ve konforlu bir hizmeti verebileceği bir modeldir. Yasal düzenlemeye ihtiyacı vardır. O yasal düzenlemeyle beraber çok pratik bir şekilde uygulamaya da geçer. Bu şehre, işletenlere ve hizmet alanlara da faydası olacak bir projedir. Buradaki hiçbir paydaşın, 'bu sistem bizi mağdur etti' diyeceği bir durum yoktur."Bu konuda esnaf ve ilgili paydaşlarla görüşüp onların fikirlerini de alacaklarını vurgulayan Ilıcalı sözlerini şöyle tamamladı:"İstanbul'da ticari taksilerle günde yolculuk yapan yaklaşık 2 milyon kişi var. Herkes memnun mu bu işten, değil. Özelden veya taksiden alan memnun mu, değil. Bunlar memnun değilse meclisin görevi ne? Vatandaşın bu talebini yasa ile düzenleyip önünü açmak."