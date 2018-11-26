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26 Kasım 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Ulaşıma sis engeli - KASTAMONU Haberi

Ulaşıma sis engeli - KASTAMONU Haberi

- Sisli yolda ilerleyen araçlarKASTAMONU (AA) - Kastamonu 'da sis, D - 765 kara yolunun Ilgaz Dağı kesiminde ulaşımı olumsuz etkiliyor.Bölgede etkisini artıran sis nedeniyle Kadı Dağı ve Beşdeğirmenler mevkisinde görüş mesafesi 50 metreye kadar düştü.Sürücüler, sis nedeniyle Kastamonu 'dan Çankırı ve Ankara'ya ulaşımı sağlayan kara yolunda ilerlemekte güçlük çekti. Trafik ekipleri, sürücüleri takip mesafesini korumaları ve aşırı hızdan kaçınmaları konusunda uyardı.Meteoroloji yetkilileri ise bölgede sisin etkisinin bir süre daha devam edeceğini duyurdu.

Aşırı Hız 

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