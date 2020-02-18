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18 Şubat 2020 Salı günü yayınlandı
Ulaşıma sis engeli İzle

Ulaşıma sis engeli İzle

Düzce şehir merkezinde yoğun sis görüntüsü

Bild Gesi Güneşli Hava Güneşli 

-D-100 karayolu üzerinde yoğun sis görüntüsü
-Yayaların siste ilerlemeye çalışması
-sis altında kalan camiden görüntü
-genel detay

( DÜZCE ) DÜZCE

- Düzce’de sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis yüksek kesimlerde kartpostallık görüntüler oluşturdu. Düzce kent merkezini etkisi altına alan sis nedeniyle görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü. Şehir merkezinde trafikte sis nedeniyle sürücüler, zorlukla ilerleyebildi. Yüksek kesimlerde ise sis görüntüsü kartpostallık görüntüler oluşturdu. Sis bulutunun oluşturduğu görüntüler, adete görenleri büyüledi. Şehir merkezinde sis nedeni ile göz gözü görmezken, Güzeldere Şelalesi bölgesinde güneşli hava ile oluşan sis ve dağların görüntüsünü gören vatandaşlar fotoğraf çekildi.
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