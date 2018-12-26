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26 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Ulaşıma kar engeli.. Sürücüler zor anlar yaşadı

Ulaşıma kar engeli.. Sürücüler zor anlar yaşadı

Tokat'ta yoğun kar yağışı

Karayolları Tonaj Kar Yağışı Kar Lastiği Irak 

-Servis araçlarına zincir takan sürücüler
-Yolda kalan vatandaşlarla röp

( TOKAT ) Ulaşıma kar engeli... Sürücüler zor anlar yaşadı TOKAT - Tokat’ta yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı. Tokat’ta gece saatlerinde yağmur yağışı yerini yoğun kar yağışına bıraktı. Kar yağışının etkili olduğunu Tokat-Sivas, Tokat-Reşadiye- Niksar karayollarında ulaşımda aksamalar yaşandı. Bölge trafik ekipleri ağır tonajlı araçların yola çıkmasına izin vermezken, diğer araçlarından yola kar lastiği olan ve zincir takan araç sürücülerinin geçişine izin verildi.
Sabah saatlerinde işe gitmek için servislerle yola çıkan bir çok vatandaş Geyraz Mahallesindeki uygulama noktasında bekletildi. Yoğun kar yağışı altında zincir takan sürücülerin Tokat’tan Sivas istikametine geçişine izin verildi.

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