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23 Ocak 2020 Perşembe günü yayınlandı
Ulaşıma kapanan Karabük-Gerede yolu Bolu istikameti yönünde yeniden trafiğe açıldı

Ulaşıma kapanan Karabük-Gerede yolu Bolu istikameti yönünde yeniden trafiğe açıldı

Açılan yoldan görüntüler

( BOLU ) BOLU

Polis Güzergah Trafik Kazası Polis Ekipleri Kar Yağışı 


- Bolu’da kar yağışı nedeniyle yaşanan trafik kazalarının kapanmasına neden olduğu Karabük-Gerede D-100 Karayolu, 4 saatlik çalışmanın ardından ulaşıma açıldı. Edinilen bilgiye göre, Bolu’da sabah saatlerinde başlayan ve etkili olan kar yağışı nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Kar yağışı ve buzlanmanın etkisiyle meydana gelen çok sayıda trafik kazası nedeniyle, Bolu güzergahında önemli geçişlerde ulaşım zaman zaman durdu. Kar yağışının etkili olduğu Karabük-Gerede D-100 Karayolu üzerindeki Kemikli Rampaları mevkisinde oluşan zincirleme trafik kazaları nedeniyle ulaşım durdu. Yaklaşık 4 saat boyunca trafiğe kapalı olan D-100 Karayolu Bolu istikameti, Karayolları ve polis ekiplerinin çalışmasıyla trafiğe açıldı. Gece boyunca yoğun olarak devam edecek olan kar yağışı dolayısıyla, sürücüler hız yapmamaları, takip mesafelerini korumaları ve hazırlıksız yola çıkmamaları konusunda uyarıldı.
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