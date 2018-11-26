Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
26 Kasım 2018 Pazartesi günü yayınlandı
- Ukraynalı Milliyetçiler Rusya'nın Harkov Konsolosluğuna Saldırdı

- Ukraynalı Milliyetçiler Rusya'nın Harkov Konsolosluğuna Saldırdı

saldırı görüntüleri

Protesto Başkent Saldırı 

-Eylemciler
-detaylar

( MOSKOVA ) - Ukraynalı milliyetçiler Rusya'nın Harkov Konsolosluğuna saldırdı MOSKOVA

- Ukraynalı milliyetçiler, Rusya'nın Ukrayna gemilerine el koyması nedeniyle Harkov’daki Rus Konsolosluğu binasına saldırdı. Ukraynalı milliyetçiler, Rusya ile Kerç Boğazı'nda yaşanan gerginlik nedeniyle Rusya’nın Harkov Konsolosluğu önünde protesto gösterisi yaptı. Rusya aleyhine sloganlar atan eylemciler, meşaleler ve taşlarla konsolosluk binasına saldırdı. Göstericiler, daha önce Ukrayna’nın başkenti Kiev’deki Rusya Büyükelçiliği ve Lviv'deki konsolosluğa da saldırmıştı.
İlgili Foto Galeriler
Meksikadaki Depremden İlk KarelerMeksikadaki Depremden İlk Kareler
İranlı sığınmacı bu kez de göz kapağını diktiİranlı sığınmacı bu kez de göz kapağını dikti
Lisedeki maç kanlı bitti!Lisedeki maç kanlı bitti!
Ünlüler Ankara'daki Terörü LanetlediÜnlüler Ankara'daki Terörü Lanetledi
İran'da Kayak Sezonu Başladıİran'da Kayak Sezonu Başladı
Osmanlıspor'da Beşiktaş Maçı HazırlıklarıOsmanlıspor'da Beşiktaş Maçı Hazırlıkları
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı