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09 Ocak 2020 Perşembe günü yayınlandı
- Ukrayna: “Uçağımızı Rus füzesi düşürmüş olabilir” Haberi

- Ukrayna: “Uçağımızı Rus füzesi düşürmüş olabilir” Haberi

Zelenskiy

( KİEV ) KİEV

Yolcu Uçağı İnsansız Hava Aracı Başsağlığı Ölenlerin Yakınları Araştırma Komisyonu 


- Ukrayna makamlarınca yapılan açıklamada, İran’da düşen yolcu uçağının Rus füzesi tarafından düşürülmüş olabilme ihtimali üzerinde durdukları ifade edildi. Ukrayna, İran'da düşen yolcu uçağının Rus füzesi ile düşürülmüş olabileceği ihtimali üzerinde duruyor. Konuya ilişkin açıklama, Ukrayna Milli Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Aleksey Danilov tarafından yapıldı. Danilov, "İran’da düşen yolcu uçağımızla ilgili araştırılan senaryolar arasında, uçağımızın Rus yapımı ZRK ‘Top’ cinsindeki bir roketle düşürülme ihtimali de var. Uçak enkazına yakın bir yerde bu füzenin parçalarına ulaşıldı ve bunu herkes şu an biliyor. İran Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü de araştırma çalışmalarında görev alıyor. Uçağın motoruna bir isabet olduğu konusunu değerlendiriyoruz ve uçak bir insansız hava aracı ile de çarpışmış olabilir. Böyle bir durumda bu terör eylemi sonucunda uçağın içinde patlama meydana gelmiş oldu. 2014 yılında Rusya tarafından düşürülen Malezya uçağına ilişkin oluşturulan araştırma komisyonunda görevli kişilerde bizim araştırma heyetimizin içerisindeler. Bildiğiniz üzere Rus füzesi ‘Buk’ ile düşürülmüştü Malezya yolcu uçağı” şeklinde konuştu.
Yaşanan bu talihsiz olay sonucunda Ukrayna’da 9 Ocak Ulusal Yas Günü ilan edildi. Ölenlerin anısına Borispol Havaalanı’nda oluşturulan anma yerine, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy de gelerek çiçek bıraktı ve ölenlerin yakınlarına tekrar başsağlığı diledi.
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