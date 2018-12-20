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20 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
- Ukrayna Parlamentosunda yumruklar konuştu

- Ukrayna Parlamentosunda yumruklar konuştu

kavgadan görütnüler

( KİEV ) KİEV

Parlamento 


- Ukrayna Parlementosu milletvekilleri, Ukrayna Kilisesi’nin Rusya’dan ayrılması ile ilgili düzenlenen bir oturumda anlaşmazlığa düştü. Oturum sonrası farklı görüşteki iki vekil arasında yumruklar havada uçuştu. Ukrayna, Rusya'dan bağımsız Ortodoks Kilisesi’ni kurduktan sonra bugün parlamentoda yeni kilisenin isminin belirlenmesi için bir oturum düzenlendi.
Oturumda çoğunluğun oyu ile kilisenin adına, “Rusya Ortodoks Patrikanesi’nin Ukrayna Kolu” olarak karar verildi.
Öte yandan karara muhalif bazı vekiller kilisenin adı içerisinde “Rusya”nın belirtilmesine karşı çıktı. Bunun üzerine artan gerginlikle Halk Cephesi Partisi milletvekillerinden Yuriy Bereza, Muhalif Blok Partisi milletvekillerinden Nestor Shufrych arasında yumruklar konuştu.
Özelikle Shufrych yırttığı ve üzerinde , “Putin’in ajanlarını yargılayın” yazılı pankart kavganın yaşanmasında büyük etkiye sahip oldu.
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