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30 Kasım 2018 Cuma günü yayınlandı
Ukrayna Ordusundan Azak Denizi’nde Tatbikat

Ukrayna Ordusundan Azak Denizi’nde Tatbikat

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Sosyal Medya Deniz Kuvvetleri Helikopter Askeri Personel Orgeneral 

-- Tatbikattan detaylar
-- Komutanı Korgeneral Sergey Nayeva’nın sözleri

( MOSKOVA ) - Ukrayna ordusundan Azak Denizi’nde tatbikat MOSKOVA

- Ukrayna ile Rusya arasında çıkan Azak Denizi ve Kerç Boğazı krizi devam ederken Ukrayna Ordusu, Azak Denizi çevresinde tatbikat gerçekleştirdi. Rusya ve Ukrayna arasında Azak Denizi ve Kerç Boğazı krizi ile savaş durumuna geçen iki ülke arasında gerilim devam ederken kırmızı alarm durumunda olan Ukrayna Ordusu, Azak Denizi çevresinde tatbikat gerçekleştirdi. Ukrayna Hava Kuvvetleri’nin öncülüğünde gerçekleşen tatbikatta motorlu hafif zırhlı uçak savar ZSU-23-4 "Şilka, Strela-10M hava savunma uçak savar tankları, yeni nesil füzeler, savaş helikopterleri, savaş uçakları, deniz kuvvetlerine ait savaş gemilerinin yanı sıra çok sayıda askeri personel görev aldı. Tatbikatların devamı gelecek Ukrayna ordusu, tatbikatla birlikte olası bir savaşa hazır olduklarını gösterdi. Ukrayna Hava Kuvvetleri’nin sosyal medya hesaplarından tatbikatın görüntüleri paylaşıldı. Ukrayna’nın Birleşik Kuvvetler Komutanı Korgeneral Sergey Nayeva tatbikat hakkında bilgi verirken “Ukrayna için birlikte kazanalım” ifadelerini kullandı. Gerçekleştirilen tatbikatın 2 gün süreceği belirtilirken, benzer tatbikatların ise periyodik olarak Azak kıyılarında süreceği öğrenildi.
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