Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
22 Mart 2020 Pazar günü yayınlandı
Ukrayna'dan gelen gemideki 51 kişi gözlem altına alındı

Ukrayna'dan gelen gemideki 51 kişi gözlem altına alındı

Gemiden ve limandaki çalışmalar

Psikolog Kuru Yük Gemisi Dezenfeksiyon Polis Ekipleri Sosyolog 

-Tırların lastiklerinin dezenfekte edilmesi
-Polisler ekipler
-Limandan detaylar
-Gözlem altına alınanların araçla yurda getirilmesi

( ZONGULDAK ) ZONGULDAK

- Ukrayna'dan Zonguldak'a gelen kuru yük gemisinin personeli ve tır şoförlerinin de aralarında bulunduğu 51 kişi 14 günlük gözlem altına alındı. Ukrayna'nın Chornomorsk limanından dün sabah 08.00 sıralarında yola çıkan Cenk Y. adlı kuru yük gemisi Zonguldak Limanı'na yanaştı. İçerisinde Türk ve yabancı uyruklu şoförlerin de bulunduğu 51 kişi için 14 günlük gözlem süreci başlatıldı. AFAD koordinesinde tır parkında özel donanımlı kıyafetlerle dezenfeksiyon çalışmaları gerçekleştirildi.
Polis ekipleri de liman giriş ve çıkışlarında geniş güvenlik önlemleri aldı. Gemiden indirilen tırlar tek tek dezenfekte edildi. Valilik, UMKE, AFAD, Gümrük ve Muhafaza Müdürlüğü ve polis ekipleri limana getirilen servisler ile 51 kişiyi Zonguldak'taki KYK'ya ait yurda yerleştirdi. Gözlem altına alınan 51 kişi için 14 günlük gözlem süreci başlatıldı. Yurt çevresinde de geniş güvenlik önlemleri alındı. Gözlem altına alınanlara sosyolog ve psikologların destek sunacağı öğrenildi.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı