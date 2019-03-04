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04 Mart 2019 Pazartesi günü yayınlandı
- Ukrayna'da Türklerin Yaşadığı Evde Yangın

- Ukrayna'da Türklerin Yaşadığı Evde Yangın

yangın söndürme çalışmaları görüntüleri

( KİEV ) - Ukrayna'da Türklerin yaşadığı evde yangın KİEV

Başkent 


- Ukrayna’nın başkenti Kiev’de Türk vatandaşların yaşadığı dairede yangın çıktı. Kiev’in Podol semtinde üç katlı bir binanın en üst katında Türk vatandaşların kiracı olarak yaşadığı dairede yangın çıktı. Alevlerin kısa sürede sardığı daire, olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürüldü. Olay yerine ambulans da sevk edilirken, yangında can kaybı yaşanmadığı, evin ise kullanılamaz hale geldiği belirtildi. Yangının evde yaşayanlar sobayı yakmaya çalıştığı sırada meydana geldiği öğrenildi.
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