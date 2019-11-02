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02 Kasım 2019 Cumartesi günü yayınlandı
- Ukrayna’da Türk Yapımı Film ‘mavi Bisiklet’ Gösterime Girdi Haberi

- Ukrayna’da Türk Yapımı Film ‘mavi Bisiklet’ Gösterime Girdi Haberi

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( KİEV ) - Ukrayna’da Türk yapımı film ‘Mavi Bisiklet’ gösterime girdi KİEV

Çekim Başkent Oyunculuk Amatör Resim Sergisi 


- Ukrayna’nın başkenti Kiev’de, Türk yapımı olan ‘Mavi Bisiklet’ adlı filmin galası yapıldı. Türkiye'nin Kiev Büyükelçiliği ve Yunus Emre Enstitüsü öncülüğünde Türk Kültür Günleri kapsamında Ukraynalılara sunulan kültürel hizmet devam ediyor. Türk sanatçı Burhan Öcal konseri, Ebru sanatı ve resim sergisi, Türk mutfağı gibi etkinliklerden sonra şimdide Türk sineması Ukraynalıların hizmetine sunuldu. Türkiye Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Türkiye Radyo Televizyon Kurumu gibi kurumların da desteklediği Türk filmleri Ukrayna’da gösterime girmeye başladı.
İlk olarak Mavi Bisiklet filmi izleyicilerin beğenisine sunuldu. Bir Zamanlar Anadolu’da, Hokkabaz, Dedemin İnsanları, Son Mektup gibi filmlerde 3 Kasım’a kadar sinemalarda gösterimde olacak. “Anadolu’nun çocukları Berlin’de imza dağıttı" Kiev’deki galaya katılan filmin yönetmeni Ümit Köreken, filmden önce sahneye çıkarak bir konuşma yaptı. Konuşmasında filmin hikayesine ufak bir giriş yapan Köreken, “Filmimiz Türkiye Cumhuriyeti Kültür Bakanlığı ve TRT desteklidir. Bugün bu etkinliği düzenleyenlere de ayrıca şükranlarımı sunuyorum. Filmi izlemek için gelenlere de teşekkür ederim. Filmden önce bir bilgi vermek istiyorum. Bu anlatacağım hikaye filme farklı gözle bakmanıza vesile olur. Filmde oynayan tek profesyonel oyuncumuz geçen sene vefat etti ve diğer tüm oyuncular Konya bölgesinden seçilmiş amatör bireylerdir. Filmde oynayan çocuklara 2 yıl oyunculuk eğitimi verildi.
Daha önce sinema görmemiş çocuklar vardı aralarında. Biz Berlin Film Festivali’nde dünya ritüelini yaptık ve o başrol oyuncusu çocuklar da orada bizimleydi. Anadolu’nun köylerinden gelen saf ve temiz çocuklardan imza almak için Almanya’da kuyruk oluştu. Ünlü bir Alman gazetesi filmle ilgili “Anadolu’nun çocukları Berlin’de imza dağıttı” diye başlık attı. Filmler bir şekilde yapılır biter ama bu anlattıklarım filmdeki en kıymetli şey benim için. Tekrar herkese teşekkür ederim” ifadelerini kullandı ve konuşmasının ardından salondakilerle öz çekim yaptı.
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