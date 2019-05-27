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27 Mayıs 2019 Pazartesi günü yayınlandı
- Ukrayna'da Hapishanede İsyan - 500 Mahkum Cezaevinde Barikat Kurdu

- Ukrayna'da Hapishanede İsyan - 500 Mahkum Cezaevinde Barikat Kurdu

Mahkum isyanı görüntüler

( ODESSA ) - Ukrayna'da hapishanede isyan- 500 mahkum cezaevinde barikat kurdu ODESSA

Özel Kuvvet Protesto Çatışma Hapishane Özel Kuvvetler 


- Ukrayna'nın Odesa şehrinde bir hapishanede çıkan isyanda yaklaşık 500 mahkum cezaevinin içinde barikat kurdu. Ukrayna'da yetkililer, Odesa şehrinde bir hapishanede çıkan isyanda yaklaşık 500 mahkumun cezaevinin içinde barikat kurduğunu, cezaevinin merkezinde bir arabanın ateşe verildiğini söyledi.

Yetkililer, çatışmada dört cezaevi personelinin yaralandığını bildirdi. Bazı raporlarda, bazı mahkumların cezaevinden kaçmayı başardıkları iddia edildi ancak bu iddialar daha sonra reddedildi. Yerel basında çıkan haberlere göre, mahkumların hapishanedeki düşük gıda kalitesini protesto ettiği düşünülüyor. Polis ve özel kuvvetler olay yerine gönderildi.
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