Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
22 Ocak 2020 Çarşamba günü yayınlandı
- Ukrayna’da görülen Hablemitoğlu davası 'zaman aşımı'na uğradı Haberi

- Ukrayna’da görülen Hablemitoğlu davası 'zaman aşımı'na uğradı Haberi

Hablemitoğlu suikastine ilişkin Ukrayna’nın başkenti Kiev’de görülen son davadan görüntüler

Zaman Aşımı Başkent İstihbarat 

-Detay görüntüler

( KİEV ) KİEV

- Hablemitoğlu suikastine ilişkin Ukrayna’nın başkenti Kiev’de görülen son davada, hakimler dava için ‘zaman aşımı’ kararı verdi. Hablemitoğlu suikasti baş şüphelisi Nuri Gökhan Bozkır, Kiev Temyiz Mahkemesinde saat 12.30 gibi başlayan duruşmaya eşiyle ve avukatıyla geldi. Yerli ve yabancı gazeteciler tarafından yoğun ilgi gösterilen mahkeme, 15 dakikalık bir sürede 3 hakim tarafından karara bağlandı. Hakimlerin aldığı karara göre, Ankara Mahkemeleri tarafından edilen talep sonucunda açılan dava, zaman aşımına uğradı. "Zamanı gelince konuşacağım” 10 Ocak tarihinde görülen bir önceki duruşmada, Türk gazetecilerle ayaküstü çok kısa görüşen Bozkır, “Ben çok başarılara imza atmış, sayısız ödül almış bir Türk askeriydim. Şemdin Sakık’ı paketleyen timin komutanıydım. Bana çok farklı güçler ve FETÖ tarafından oyunlar oynanıyor. Tehdit mesajları alıyorum bunları kaydettim mahkemeye sunacağım. Türk basınına yeri geldiğinde konuşacağım ama şu an zamanı değil. Benim bir ailem var ve bu yaşanan olaylardan rahatsız oluyor. Daha fazla konuşmak istemiyorum” açıklamalarında bulunmuştu. Bozkır, 10 Temmuz 2019 tarihinde Kiev'in Golosiyevskiy semtinde Ukrayna İstihbarat Servisi tarafından düzenlenen bir operasyonla gözaltına alındı.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Paris'te şiddetli patlama! Çok sayıda yaralı var...Paris'te şiddetli patlama! Çok sayıda yaralı var...
Meksikadaki Depremden İlk KarelerMeksikadaki Depremden İlk Kareler
Ünlüler Ankara'daki Terörü LanetlediÜnlüler Ankara'daki Terörü Lanetledi
İran'da Kayak Sezonu Başladıİran'da Kayak Sezonu Başladı
Osmanlıspor'da Beşiktaş Maçı HazırlıklarıOsmanlıspor'da Beşiktaş Maçı Hazırlıkları
Antalya Yozgat Tanıtım Günleri fuarı açıldıAntalya Yozgat Tanıtım Günleri fuarı açıldı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı