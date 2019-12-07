Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
07 Aralık 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Ukrayna’da donarak ölen Türk Adıyaman’da defnedildi

Ukrayna’da donarak ölen Türk Adıyaman’da defnedildi

Cami ve cenaze namazından görüntü

Adli Tıp Cenaze Cenaze Namazı Irak 

-Tabuttan ve cenaze namazının kılınması
-Tabutun taşınması
-Şahsın fotoğrafları

( ADIYAMAN )- Kızını ayrıldığı eşinin yanına Ukrayna’ya götüren Rüstem Avşar donarak hayatını kaybetti ADIYAMAN

- Ukrayna’da donarak hayatını kaybeden ve Türk Devleti'nin girişimleriyle Türkiye’ye getirilen Rüstem Avşar’ın(47) cenazesi memleketi Adıyaman’da defnedildi. Önceki gün Ukrayna'da etkili olan soğuk havalar 1 Türk vatandaşının ölümüne neden oldu. Ülkenin batısında bulunan Vinnitsya şehrinde donarak hayatını kaybeden Rüstem Avşar’ın cenazesi Türk Devleti'nin devreye girmesiyle adli tıp işlemlerinin ardından önce İstanbul’a oradan da Adıyaman’a getirildi.
Adıyaman Belediyesi Yeni Mezarlık Camii'nde öğle namazının ardından kılınan cenaze namazına müteakip Rüstem Avşar’ın cenazesi son yolculuğuna uğurlandı. Fırıncılık yaptığı öğrenilen Rüstem Avşar, geçtiğimiz aylarda 16 yaşındaki kızı Anastasia Avşar’ı ayrıldığı Ukraynalı eşine bırakmak için gittiği ve burada donarak öldüğü öğrenildi.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Yanarak öldüler! 5 kişinin cenazesi DNA testi ile belli olacakYanarak öldüler! 5 kişinin cenazesi DNA testi ile belli olacak
Irak - İran Sınırında DepremIrak - İran Sınırında Deprem
Irak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk GörüntülerIrak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk Görüntüler
İzmir'de Acı Bekleyişİzmir'de Acı Bekleyiş
Hudut Kartalları vatan için nöbetteHudut Kartalları vatan için nöbette
Başbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın ToplantısıBaşbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın Toplantısı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı