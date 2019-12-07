Ukrayna’da donarak ölen Türk Adıyaman’da defnedildi

-Tabuttan ve cenaze namazının kılınması

-Tabutun taşınması

-Şahsın fotoğrafları



( ADIYAMAN )- Kızını ayrıldığı eşinin yanına Ukrayna’ya götüren Rüstem Avşar donarak hayatını kaybetti ADIYAMAN



- Ukrayna’da donarak hayatını kaybeden ve Türk Devleti'nin girişimleriyle Türkiye’ye getirilen Rüstem Avşar’ın(47) cenazesi memleketi Adıyaman’da defnedildi. Önceki gün Ukrayna'da etkili olan soğuk havalar 1 Türk vatandaşının ölümüne neden oldu. Ülkenin batısında bulunan Vinnitsya şehrinde donarak hayatını kaybeden Rüstem Avşar’ın cenazesi Türk Devleti'nin devreye girmesiyle adli tıp işlemlerinin ardından önce İstanbul’a oradan da Adıyaman’a getirildi.

Adıyaman Belediyesi Yeni Mezarlık Camii'nde öğle namazının ardından kılınan cenaze namazına müteakip Rüstem Avşar’ın cenazesi son yolculuğuna uğurlandı. Fırıncılık yaptığı öğrenilen Rüstem Avşar, geçtiğimiz aylarda 16 yaşındaki kızı Anastasia Avşar’ı ayrıldığı Ukraynalı eşine bırakmak için gittiği ve burada donarak öldüğü öğrenildi.



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