Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
13 Temmuz 2019 Cumartesi günü yayınlandı
- Ukrayna’da Bir TV Kanalına El Bombalı Saldırı Düzenlendi

- Ukrayna’da Bir TV Kanalına El Bombalı Saldırı Düzenlendi

binanın dışından güvenlik kamerası

El Bombası Güvenlik Güçleri Terörist Saldırı Güvenlik Kamerası Bombalı Saldırı 

-detay

( KİEV ) - Ukrayna’da bir TV kanalına el bombalı saldırı düzenlendi KİEV

- Ukrayna’nın başkenti Kiev’de televizyon kanalı 112 Ukraina'nın binasına el bombalı saldırı düzenlendi.
Ukrayna’nın başkenti Kiev’de kimliği belirlenemeyen iki kişi, televizyon kanalı 112 Ukraina'nın binasına el bombası attı. Kanalın web sitesinden bu sabah yayınlanan bildiride, "12 Temmuz’u 13 Temmuz’a bağlayan gece, 112 Ukraina'nın merkez binasına el bombası fırlatılarak saldırıda bulunuldu“ açıklaması yapıldı. Polis binayı kordon altına alırken, terör şüphesiyle çalışma başlattı. Kiev polisinin basın servisi “polis birimleri, binanın hasarlı cephesini ve suç mahallinin bitişiğindeki bölgeyi kordon altına aldı. Araştırmalar sırasında bir el bombası fırlatıcısının kullanılmış tüpünü buldular" ifadeleri kullanıldı. Ukrayna Ulusal Gazeteciler Sendikası, güvenlik güçlerine saldırıyı gerçekleştirenlerin bir an önce yakalanması çağrısında bulundu. Gazeteciler Birliği Başkanı Sergei Tomilenko, "Ulusal Gazeteciler Sendikası, SBU’nun [Ukrayna Güvenlik Hizmeti] ve diğer birimlerin, 112 kanalının merkezine yapılan ciddi saldırının etkili bir şekilde soruşturulmasını istiyor. Bu terörist saldırıyı her kim düzenlediyse cezalandırılması gerekiyor” dedi.

İlgili Foto Galeriler
Şanlıurfa'da gün ağarınca terör dehşeti ortaya çıktıŞanlıurfa'da gün ağarınca terör dehşeti ortaya çıktı
Hain saldırıya uğrayan askerler Hakkâri ’den yeni dönmüşlerdiHain saldırıya uğrayan askerler Hakkâri ’den yeni dönmüşlerdi
Van'da şiddetli patlama! İşte olay yerinden fotoğraflarVan'da şiddetli patlama! İşte olay yerinden fotoğraflar
Diyarbakır'daki Saldırıdan İlk FotoğraflarDiyarbakır'daki Saldırıdan İlk Fotoğraflar
Tayland'da bombalı dehşet!Tayland'da bombalı dehşet!
Ceset Parçalarını Topladılar!Ceset Parçalarını Topladılar!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı